El papa León XIV celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante 800 mil personas -según estimaciones oficiales- y centró su homilía en la vocación a la santidad, el testimonio cotidiano de la fe y la construcción de una patria “fraterna y solidaria”.

El Pontífice había despegado a las 7:43 desde el Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires, donde se alojó durante su visita al país, con destino a la capital cordobesa. A las 9 llegó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde lo recibieron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el intendente de la ciudad, Daniel Passerini; y el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Sixto Rossi. Tras el recibimiento protocolar, se acercó a saludar a alumnos de la Escuela Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres, y de otras instituciones educativas que participaron de la bienvenida.

Luego se dirigió al predio de la Escuela de Aviación Militar, donde recorrió parte del lugar a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que lo aguardaban. A diferencia del recorrido del lunes en Buenos Aires, el vehículo avanzó a menor velocidad, lo que permitió al Papa detenerse a saludar a más personas.

Antes de iniciar la misa y después del recorrido, León XIV se acercó a saludar a una persona con discapacidad que lo esperaba en el predio.

Un coro interpretó canciones clásicas católicas durante el recorrido, entre ellas “Alma misionera”, que también había sonado en la previa de la llegada del Pontífice. A su paso, los fieles coreaban “Papa León” y “¡Viva el Papa!“.

En su tercer día de actividades en el país, León XIV destacó la tradición religiosa de Córdoba y reivindicó la figura de los santos argentinos como ejemplos de vida cristiana. “Estamos todos llamados a la santidad”, afirmó durante la ceremonia.

El Papa destacó al Cura Brochero y Mama Antula

En su mensaje, León XIV mencionó a san José Gabriel del Rosario Brochero y a santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, como dos expresiones de una fe que combinó la contemplación, la evangelización y el servicio a los demás.

El Papa sostuvo que el legado de los santos y beatos argentinos expresa “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”. También evocó a figuras como el beato Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, san Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, señaló el Pontífice, quien llamó a los católicos a asumir la fe como una práctica concreta en sus entornos cotidianos.

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La homilía no incluyó cuestionamientos explícitos al Gobierno nacional, a dirigentes políticos ni a políticas públicas. Sus referencias al plano social se concentraron en conceptos como la caridad, la justicia y la fraternidad.

León XIV planteó que los creyentes deben responder a los desafíos de su tiempo desde el compromiso personal y comunitario. “Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia”, expresó.

Hacia el final de su intervención, convocó a los presentes a vivir esa misión en todos los ámbitos. “Vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, dijo.

Fuente: Infobae