El papa León XIV reveló detalles de la conversación que mantuvo con Javier Milei durante su visita a la Argentina y confirmó que la situación económica del país formó parte del intercambio con el Presidente. El sumo pontífice contó que le pidió prestar mayor atención a los sectores más necesitados y destacó que encontró en el mandatario una disposición a escuchar su mensaje. Milei reaccionó a las declaraciones con un elogio en redes sociales y calificó la exposición del jefe de la Iglesia católica como una «TREMENDA MASTERCLASS».

Las definiciones del Papa llegaron durante la conferencia de prensa que brindó a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, después de completar su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Allí respondió preguntas de los periodistas sobre su paso por el país y se detuvo especialmente en los encuentros que mantuvo con Milei, tanto durante su visita como en la reunión anterior en el Vaticano.

"Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina", contó León XIV al describir el contenido de la conversación. También confirmó que hablaron de economía y de "algunas dificultades que el país está atravesando todavía desde que él empezó".

El sumo pontífice buscó despegar sus definiciones de cualquier interpretación partidaria y sostuvo que su mensaje no responde a una posición política. "Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político", afirmó. En ese sentido, explicó que su planteo se apoya en la Magnifica Humanitas, una mirada centrada en el respeto por la dignidad humana y el valor de la vida.

Sobre el encuentro con Milei, destacó que hubo una comprensión compartida acerca de la importancia de la vida y del ser humano en todas sus etapas. "Había una mutua comprensión a decir el valor de la vida, el valor del ser humano, en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso", señaló.

León XIV también valoró la actitud del Presidente durante los encuentros. Según relató, tanto en la recepción como en la despedida encontró una apertura de Milei para escuchar sus planteos. "Entonces, yo creo que, en ese sentido, ha sido algo muy positivo", resumió.

Las declaraciones del Papa incluyeron además una referencia a la relación que Milei mantuvo con su antecesor, Francisco. Consultado por las diferencias ideológicas entre ambos, León XIV recordó que representaban líneas políticas muy distintas, aunque destacó que aparentemente tenían una buena relación. "Y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien", expresó.

El mensaje económico de León XIV

Más allá de los detalles de la conversación privada con Milei, el sumo pontífice profundizó en su diagnóstico sobre la situación económica y social de la Argentina. Planteó que la reconstrucción de las condiciones de vida requiere un esfuerzo conjunto de los ciudadanos y de la dirigencia política, además de cooperación internacional para enfrentar las dificultades que afectan a la población.

En ese marco, puso el foco en el papel de las pequeñas empresas como generadoras de empleo y en la necesidad de fortalecer a la clase media. "Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media, en un mundo donde siempre menos tienen más", sostuvo.

También volvió sobre uno de los ejes de la doctrina social de la Iglesia, la distribución de la riqueza. León XIV planteó la necesidad de avanzar hacia una redistribución más equitativa para evitar el debilitamiento de los sectores medios y fortalecer a los trabajadores. "Este es un mensaje de la doctrina social, a saber, cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa", afirmó.

La reacción de Milei en redes sociales

Las declaraciones del Pontífice tuvieron una rápida repercusión en la cuenta de Javier Milei en X. El Presidente compartió la exposición de León XIV y la acompañó con una frase contundente: «TREMENDA MASTERCLASS».

El mensaje presidencial destacó el contenido de las respuestas del Papa, aunque no hizo referencia a todos los planteos que había formulado durante la conferencia, entre ellos su advertencia sobre la polarización, el lenguaje violento y la necesidad de construir puentes y promover la reconciliación social.

En otro tramo de la conversación con los periodistas, León XIV había pedido evitar que las diferencias políticas deriven en enfrentamientos personales. "Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento", sostuvo.