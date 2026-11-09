La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole fue una de las escalas más esperadas y simbólicas de su paso por la Argentina. Por la misión de esa institución, dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad, el Papa dejó un fuerte mensaje sobre la dignidad, la inclusión y el lugar que deben ocupar quienes requieren mayores cuidados en la sociedad.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo recibió a su llegada al predio y le dijo: “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”. Luego le obsequió un mate con la inscripción “León XIV”.

El pontífice arribó a bordo del papamóvil y saludó a las personas que se acercaban con emoción. Desde distintos sectores del Cottolengo, los asistentes acompañaron su ingreso con un canto que se repitió durante la bienvenida: “Papa León, esta es tu casa; Papa León, esta es tu casa”.

El papa León XIV se desplaza a bordo de un papamóvil descubierto mientras saluda con la mano a las personas congregadas tras las vallas de seguridad. Durante el trayecto hacia el Cottolengo Don Orione, el público presente agita banderas, aplaude y registra su paso con teléfonos celulares en un día despejado.

Luego de escuchar conmovedores testimonios de personas discapacitadas, Su Santidad pronunció un discurso en el que definió al Hogar como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”, donde la caridad se manifiesta en las obras, y recordó que este espacio se creó como una “ciudad de la caridad”, al servicio de las personas más frágiles, muchas veces ignoradas y abandonadas.

El Papa advirtió que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que se expresan en lugares como el Cottolengo tienen un mensaje para sociedades “llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”. En contraste, sostuvo que la atención de las personas con discapacidad revela qué es lo importante en la vida colectiva.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, afirmó León XIV al referirse a quienes padecen alguna discapacidad. Y remarcó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

El pontífice pidió que la Argentina pueda realizar “grandes obras de caridad” como la que conoció en Claypole, donde “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”. También convocó a poner los dones recibidos al servicio de “los más pequeños y necesitados”, para consolidar esa “ciudad de la caridad” y derribar “las fronteras del egoísmo”.

La visita de León XIV al Cottolengo Don Orione tuvo, además, un significado vinculado a la figura de Francisco. Cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio celebraba misas en la institución y había establecido como práctica que los seminaristas pasaran un mes trabajando con personas con discapacidad antes de ser ordenados.

La actividad en Claypole también puso en plano otra secuencia de la pulseada entre el oficialismo y la oposición, encarnados por Javier Milei y Axel Kicillof. El Papa se había reunido el día anterior con el Presidente en la Casa Rosada y luego se encontró con el gobernador bonaerense en el Cottolengo, una agenda que acercó a dos dirigentes enfrentados en la política local.

La elección del conurbano para esta escala respondió, según el planteo de la nota, a la intención de León XIV de sostener un mensaje de unidad social y política. A la vez, el viaje buscó dar visibilidad a las personas con discapacidad y a las instituciones que las asisten.

El Cottolengo atravesó una situación financiera compleja: el Gobierno mantenía una deuda de $ 828 millones con la institución, que fue saldada pocos días antes de la llegada del pontífice. El pago se produjo luego de una negociación entre la Iglesia y la administración nacional, en medio de un embargo judicial.

La situación de las personas más vulnerables fue uno de los ejes del discurso que León XIV pronunció en el Palacio Libertad. “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, afirmó.

La expectativa de la Iglesia era que la asistencia estatal al Cottolengo continuara una vez concluida la visita papal. En ese sentido, el compromiso asumido por Milei y sus definiciones públicas sobre el valor de la fe fueron leídos en el Vaticano como una señal positiva.

El paso de León XIV por Claypole se inscribió en una línea que también marcó el pontificado de Francisco. El papa argentino había viajado a Lampedusa para exponer la situación de los migrantes africanos que morían en las costas europeas, mientras que su sucesor eligió el Cottolengo para poner el foco en las personas con discapacidad.

Después de recorrer la institución, León XIV regresó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles. Desde la Iglesia habían anticipado que sería uno de los momentos centrales de su visita a la Argentina.