La secuencia fue dramática, a pesar de que solo duró un puñado de segundos. Un nene, de tan solo 3 añitos, salió por la ventana de un departamento en un segundo piso de un edificio en la ciudad de Córdoba y estuvo a punto de caerse. Afortunadamente, un vecino identificado como Salvador Escobar le hizo honor a su nombre, se trepó hasta la ventada y lo rescató ante la mirada atónita de los vecinos que captaron el momento con las cámaras de sus teléfonos. "Cualquier persona hubiera hecho lo mismo”, dijo el hombre que salvó al menor y se llevó no solo los aplausos, sino también los elogios de parte de todos los presentes.

El hecho ocurrió el miércoles en la esquina de Duarte Quirós y Juan Bautista Gaona, en el barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba. Según confirmó la propia familia, el padre del menor también se encontraba en el domicilio pero se había quedado dormido. De acuerdo con su relato, Salvador pasaba con su camión por Félix Paz y vio como el bebé intentaba sostenerse de la ventana para evitar la caída. “Estacioné el camión y salí corriendo. Una persona estaba intentando subir, pero no lo alcanzaba porque estaba muy alto. También ayudaba un policía”, dijo en diálogo con Mitre Córdoba.

Cuando observó que ambas personas parecían tener la situación controlada, decidió volver a estacionar bien su camión. Sin embargo, al regresar notó que todavía no habían podido alcanzar al bebé. “Estaba muy alto. Me agarró la desesperación y trepé como pude. Me ayudaron el otro hombre y el policía. Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se caiga. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo”, explicó. En su testimonio, Salvador explicó que en el interior del departamento observó que en una cama dormía el padre del pequeño y en otra, una nena que supuso sería la hermana del bebé. “El padre no entendía nada", dijo.

Y agregó: "Estaba profundamente dormido, con el televisor prendido y el ventilador al máximo, por eso no debe haber escuchado los gritos de los vecinos que estaban en la calle”. Por lo desorientado que estaba el papá del menor, el camionero remarcó que se trató de una situación “muy tensa”- “Cualquier persona creo que lo hubiera hecho. Todos queríamos colaborar", dijo al ser consultado sobre qué fue lo que lo llevó a trepar para salvar al bebé,

Toda la secuencia quedó filmada. Primero se puede ver al nene parado primero en la cornisa de espaldas al vacío. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se arrodilla y vuelve a intentar ponerse de pie agarrado de la cortina. "Yo llegué a arañar la pared y treparme, agarrándome de una moldura. Simplemente me salió. Es instintivo, creo yo”, sentenció Salvador.

La abuela del nene explicó que su nieto estaba con el papá, pero que éste “se quedó dormido por el cansancio” porque lleva a su pareja al trabajo por la madrugada. “Mi hija trabaja muy temprano, el marido la lleva a las 5 y media. Yo me cruzo a cuidarlo hasta que él vuelve, son 15 minutos. El papá se durmió, él trabaja a la tarde y mi hija sale a las 12″. El niño se despertó, juntó un mueble y como duermen con las ventanas abiertas por el calor, se trepó”, reveló en diálogo con Cadena 3.