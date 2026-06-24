La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llevó a cabo un paro en toda la provincia en reclamo de una urgente convocatoria a paritarias salariales y en rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo que actualmente debate el Senado.



Sin embargo, al finalizar el turno mañana, las cifras de participación difundidas por el sindicato y por las autoridades gubernamentales mostraron un desacuerdo rotundo.

Por el lado gremial, la conducción de Agmer calificó la medida de fuerza como un "masivo acatamiento", situando el nivel de adhesión de los trabajadores de la educación en un 80%.

Las acciones de protesta no se limitaron a la ausencia en las aulas, ya que incluyeron concentraciones y volanteadas conjuntas con centros de jubilados y otros sindicatos en puntos estratégicos de las rutas entrerrianas, tales como el Túnel Subfluvial en Paraná, el peaje de la Ruta 14 en Concordia y el kilómetro 23 de la misma autovía en Gualeguaychú.

Desde el gremio destacaron que este paro intensifica un plan de lucha que ya acumula cinco semanas de acampe frente a la Casa de Gobierno. Cabe destacar que las medidas se realizaron en conjunto con los gremios y organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja.



Versiones contrapuestas

Por su parte, el monitoreo oficial realizado por el Consejo General de Educación (CGE) arrojó una lectura completamente distinta de la jornada. Según el relevamiento del organismo público, un 73,5% del personal docente acudió a sus puestos de trabajo en los distintos establecimientos de la provincia.

El Ejecutivo provincial emitió un comunicado señalando que las comunidades educativas mantuvieron una actividad sostenida y regular desde las primeras horas del día, lo que, según sus criterios, garantizó el normal desarrollo del ciclo lectivo. Las autoridades ponderaron además el compromiso de los profesionales que optaron por no sumarse a la huelga convocada por Agmer y AMET.

La situación en Gualeguaychú



Consultada por Ahora ElDía, la representante gremial de Agmer a nivel local, Soledad Ponce, indicó esta tarde que el acatamiento al paro docente se situó “entre el 65 y el 70%” en el departamento Gualeguaychú.