“El acatamiento a nivel departamental fue de un 93%”, indicó a Ahora ElDía Natalia Zucol, secretaría general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).



Durante la jornada de protesta, trabajadores de los gremios docentes AGMER, AMET, SADOP Y UDA firmaron peticiones para que la Gobernación dé marcha atrás con el Decreto que descontará desde fin de mes un 3% extra a los activos y jubilados para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones Provincial.



“Los empleados del Estado que aportamos a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos, hacemos un aporte mensual del 16%, y ahora a través de un decreto realizado de forma inconsulta y autoritaria, se descontará un 19% a los activos y a los jubilados que todavía no tengan el régimen de la jubilación ordinaria común. Los docentes tenemos la modalidad especial que se jubilan con 20 años de servicio y 45 años, o sea que para llegar a la ordinaria común tienen que llegar a los 30 y los 57. Y los docentes nos jubilamos con 25 de servicio y 53 la mujer, 54 el varón. También tendríamos que llegar a los 57 años la mujer, a los 62 el varón y con 30 años de aportes”, explicó Zucol.



Y detalló: "Todos aquellos que se jubilaron el año pasado o el anterior y que no tengan los requisitos de la jubilación ordinaria común todavía van a hacer ese aporte del 3%":



La secretaria de AGMER denunció que “los docentes hemos visto desintegrarse nuestro salario en estos seis meses de una forma escandalosa". "Primero con la quita de FONID y de Conectividad y ahora con este aporte del 3%. Entonces nosotros hacemos responsables tanto al Gobierno nacional como al provincial. Sabemos que el dinero para FONID y de Conectividad viene de parte de Nación, pero entendemos que el gobernador ha sido obsecuente con el Gobierno nacional y no le ha pedido con la misma vehemencia que haga los aportes a la educación pública”, expresó.



Y agregó: “Hoy un sueldo de un docente inicial es de $358 mil pesos. A eso le tenés que agregar un recorte de un 3%. Un sueldo de un docente inicial es un sueldo de indigencia. No alcanza a cubrir el 40% de una canasta básica”.



Por otra parte, algunos docentes y gremialistas se reunieron en la oficina de la directora departamental de escuelas, Natalia Báez, a quien manifestaron el descontento por los bajos salarios y los recortes salariales para que lo eleve al Consejo General de Educación.



“Estuvimos reunidos con ella para presentarle esta preocupación que estamos atravesando el conjunto de los docentes y pedirle que se hiciera eco de este pedido y que, por favor, cuando tuviese oportunidad lo trataran con el Ejecutivo Provincial”, señaló Zucol.



Por último, los trabajadores congregados marcharon hasta las puertas del Municipio para dar por finalizada la manifestación.