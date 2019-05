El paro se hizo sentir fuertemente en la ciudad y despertó adhesiones y rechazos

“No hay nadie, capaz algún gerente en el fondo”, advertía un agente de Policía en la puerta del Bersa, de 25 de Mayo y España, a quienes llegaban al lugar. Idéntica situación se dio en el Banco Nación y en los bancos privados de la ciudad.

La falta de transporte público –ninguna de las tres empresas de colectivo de la ciudad salió a la calle– y la postal de varios comercios con sus puertas cerradas compusieron la postal de una mañana gris, tanto o más que el cielo cubierto de neblina.

“No tenemos en venta nuestra dignidad”

Pasadas las 11.30, un grupo de docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se manifestó públicamente en la esquina de 25 de Mayo y España. “Los trabajadores no nos resignamos, no tenemos en venta nuestra dignidad”, manifestaron. Y, más tarde, confirmaron un acatamiento del 85% a la medida de fuerza en la ciudad.

“Nunca dejaremos de estar en este lugar, la calle, para manifestar pacíficamente nuestro descontento frente a políticas neoliberales que afectan nuestro diario vivir, lo hemos estado siempre con cualquier gobierno que ha intentado avasallarnos, por supuesto que los juicios que hemos soportado son muchos; cuando gobierna el peronismo somos opositores radicales y cuando gobiernan los radicales somos opositores peronistas, o como lo ve ahora e instala la alianza gobernante a nivel nacional diciéndonos que somos kichneristas, esta es una variable que se repite con todos: la descalificación”, expresaron.

El extenso documento leído incluyó duras críticas al gobierno nacional, reflexiones sobre el rol del Estado y reclamos por la situación económica.

“No aguantamos más tarifazos, no aguantamos más desempleo, no aguantamos más hambre, no aguantamos más devaluación de nuestra moneda, no aguantamos más achique de presupuesto en salud, en educación en bienestar, no aguantamos más sueldos que no alcanzan, no aguantamos más que nuestro abuelos jubilados no tengan una jubilación digna, ni remedios o tengan que esperar autorizaciones para la atención de la salud, no aguantamos más que nuestros niños dejen de comer en sus casas para ir a comedores también con escasos recursos, no aguantamos más la criminalización de la protesta social , no aguantamos más gatillo fácil, no aguantamos más represión”, expresaron.

También Agmer volvió a manifestarse sobre la judicializada disputa por la distancias de las fumigaciones rurales con respecto a las escuelas, de la que es parte afectada. “Pero en estos días no nos ha alcanzado el tiempo para sorprendernos de la diputa en la que están los productores agropecuarios, apretando al Superior de Justicia de la Provincia de Ente Ríos para que cambie su fallo y los beneficie, desconociendo que lo que es para algunos es privilegio y lo que es para todos es un derecho y para eso está la Justicia, para garantizar justicia en el uso de los derechos”, indicaron. Y aseguraron que “como lo expresamos cada vez que nos juntamos en esta histórica esquina: Aquí hemos estado, estamos hoy y estaremos cada vez que tengamos que manifestar nuestro desencanto contra gobernantes que generan privilegios”.

La olla popular de la plaza San Martín

Motorizada y convocada por la regional local de la Confederación General del Trabajo (CGT), al mediodía tuvo lugar otro reclamo. Las ollas populares se cargaron de guiso y, pasado el mediodía, empezó el desfile de personas en búsqueda de su porción.

No hubo documento ni discurso central. El peso simbólico de la olla fue el efecto buscado. "Marca, como ninguna otra cosa, la difícil situación por la que están pasando los trabajadores, a los que se les hace cada vez más difícil llevar el pan a sus familias”, resumió Claudio De los Santos, secretario general de la CGT.

“Económicamente sabemos que no es una medida positiva, pero nosotros, los trabajadores, en esto perdemos también, como puede ser el día de trabajo o el presentismo. Pero nos juntamos, solidariamente, para demostrarle al gobierno que sus accionar nos está afectando”, expresó en diálogo con ElDía desde Cero.

Con respecto a la posición del gobierno nacional, el dirigente fue muy crítico: “son demasiado tercos en su accionar y la guita que están pidiendo se la están gastando toda en la timba financiera. Ni siquiera tienen la (decisión) de volcarla al mercado interno y que se reactive (la economía)”.

Mientras tanto, en la esquina de San José y Urquiza, sobre la plaza San Martín, se reunía un grupo de trabajadores en torno a las ollas populares. Mayormente, se vieron trabajadores del sindicato de Camioneros, docentes y cooperativistas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Además de otros gremios nucleados en la CGT y en la CTA.

“Paralizando la actividad sólo se logrará destruir a las PyMES y al empleo”

Fue la postura del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, en línea con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Federación Económica de Entre Ríos. Así lo expresaron a través de un comunicado.

“A sólo un mes de la anterior medida de fuerza, el Consejo Directivo de Presidencia de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó por unanimidad el paro general concretado este miércoles”, destacaron.

“En un contexto delicado de la economía, un nuevo paro a 30 días del anterior preocupa severamente al sector pyme. Y es que el pasado 30 de abril arrojó pérdidas en la industria y el comercio por unos $20.000 millones, a pesar de que sólo un 19% de los comercios había permanecido cerrado. En los que abrieron las ventas cayeron un 41% en promedio frente a lo que se hubiera vendido un día normal de fin de mes”, manifestaron en el documento.

Además, agregaron que “el Consejo Directivo de CAME, resaltó que el momento actual requiere de diálogo y consensos para encontrar soluciones y trabajar en propuestas que mejoren el empleo, la inversión y la producción, y no con medidas de fuerzas que dañen aún más a la economía. Nuestro país necesita gestos y compromiso de todos los sectores: dirigenciales, políticos, sindicales y empresarios”.

Cabe destacar que el Consejo de Presidencia está conformado por el 80% de dirigentes representantes del interior del país. La entidad nuclea a 1491 Federaciones, Cámaras, Centros y Uniones Industriales, Comerciales, Turismo, Servicios, la Construcción, la Producción y los Jóvenes y Mujeres empresarios de todo el país, representando a más de 600.000 pequeñas y medianas firmas.