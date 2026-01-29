Luis Enrique Berón, de 22 años y acusado del homicidio de su padre Luis “Quique” Berón en la zona entrerriana de islas de Diamante, fue detenido finalmente este miércoles a la tarde en San Lorenzo, al sur de Santa Fe. Fuentes policiales de la vecina provincia confirmaron que, antes de la detención, estuvo en la casa de un familiar.

Según se constató, una unidad policial entrevistó a un hombre que les manifestó que Berón había ido a su casa. Eso activó una búsqueda por diversas zonas de la localidad, hasta que finalmente fue aprehendido en Lavalle y Vilcapugio. “No opuso resistencia, automática se entregó y quedó a disposición de la Justicia”, le confirmaron a este medio.

Berón quedó alojado en la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional XVII, en San Lorenzo. Su situación hoy es materia de diálogo entre la Justicia santafesina y de Diamante, dado que deberá ser trasladado para ser indagado por el hecho que se le imputa. Hasta el momento no hay fecha para esa derivación.

Se desconoce, por el momento, cómo hizo el joven para llegar desde el lugar donde huyó hasta la ciudad del sur de Santa Fe. Entre el punto de partida y el de detención hay aproximadamente 40 kilómetros. No se si sabe si los hizo a pie o si fue a bordo de algún vehículo.

Fuente: Ahora