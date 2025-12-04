Lionel Scaloni volverá a ocupar un lugar central en una ceremonia mundialista: el entrenador de la Selección Argentina será el encargado de ingresar la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026, un privilegio que la FIFA otorga al técnico campeón vigente y que en 2022 había recaído sobre Didier Deschamps.

La lotería de la próxima Copa del Mundo se realizará este viernes 5 de diciembre, desde las 14 (hora argentina), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. Allí, la FIFA definirá la conformación de los grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Siguiendo la tradición instaurada en ediciones anteriores, será el entrenador que conquistó la última cita mundialista quien lleve físicamente el trofeo al escenario. En Qatar 2022, ese honor lo tuvo Deschamps por el título logrado con Francia en Rusia 2018. Esta vez, el elegido es el técnico oriundo de Pujato, líder de la Scaloneta campeona del mundo en Lusail.

Argentina, vigente campeona, estará ubicada en el Bombo 1 como cabeza de grupo junto a los principales seleccionados del ranking FIFA. El equipo albiceleste llega al sorteo con la expectativa de comenzar a diagramar su camino en una Copa del Mundo que, por primera vez, tendrá 48 equipos y un formato ampliado.

La presencia de Scaloni como figura central de la ceremonia es, además, una nueva muestra del reconocimiento internacional que generó el ciclo que llevó a la Selección al título en 2022, sumado a la Finalissima y las dos Copa América obtenidas en 2021 y 2024. La cuenta regresiva ya empezó: este viernes, el entrenador argentino volverá a estar frente al planeta fútbol en un rol simbólico, pero profundamente representativo del lugar que ocupa hoy la Selección Argentina en el mundo.

Fuente: TyC Sports.