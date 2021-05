El Partido Comunista de Gualeguaychú apoya la compra de Parque del Sol

En la previa del debate en el Concejo Deliberante que determinará la compra del predio antes llamado Puerta del Sol y que desde hace dos veranos fue rebautizado como Parque del Sol, diferentes opiniones se expresaron a favor y en contra del mismo.

Y así como más temprano la Unión Cívica Radical expresó su disgusto por el hecho de que se apruebe la compra, el Partido Comunista (PC) de Gualeguaychú opinó lo contrario y apoyó el proyecto impulsado por el intendente Martín Piaggio.

Mediante un comunicado titulado “Recuperemos el espacio público”, el PC afirmó que “acompañamos la política de recuperación del espacio público de la Municipalidad de Gualeguaychú. En este sentido, apoyamos la compra de Puerta del Sol, así como hemos acompañado otros proyectos que implican poner la tierra en función de las necesidades del pueblo y que han sido reivindicaciones de las organizaciones populares reclamando a los sucesivos gobiernos, como el banco de tierras, la sobretasa, el centro para adultxs mayores en el Hípico, la puesta en valor de la Costanera Sur, el Camino de la Costa, La Delfina, entre otros”.

“La compra de Puerta del Sol no es solamente la compra de una playa como quieren imponer desde la derecha en función de los intereses de unos pocos empresarios que quieren clavar sus garras sobre este extenso terreno, sino que implica el derecho del acceso de todxs lxs vecinxs gratuitamente al río, la preservación de una porción de monte nativo, entre otros aspectos. Aspiramos a que se convierta en un espacio público y de calidad, que genere puestos de trabajo estable para gualeguaychuenses. Sabemos que es un momento sanitario y social complejo, lo conocemos por nuestra militancia diaria y desde ese lugar le exigimos al Estado mayor presencia en las necesidades de nuestro pueblo, no cómo la derecha que se acuerdan del contexto sanitario y social, solo cuando se está por avanzar en garantizar un nuevo espacio público para el pueblo. Es la misma derecha que milita y fomenta el no acatamiento de las medidas de cuidados que dispone el Estado. Necesitamos recuperar la importancia de lo público como horizonte de una sociedad más igualitaria”, añadieron.

“No podemos permitir que nos impongan el discurso de la privatización como lo hicieron en los 90 para entregar nuestra soberanía regalando YPF, Aerolíneas, entre otras, a empresarios que se llenaron los bolsillos a costa del incremento de la desocupación y la pobreza en nuestro país”, concluyeron.