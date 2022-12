Después de que L-Gante fuera vinculado a Antonella Pane, en las redes sociales, muchos usuarios se preguntaban quién era la joven con la que se ve el cantante en un boliche, por lo que una instagrammer reveló datos estremecedores sobre el pasado de la mediática.

“A mi ayer me llegan las fotos de L-Gante con esta chica Anto Pane, yo no lo vi diciendo al cantante no o salí de acá, ella se postuló para Gran Hermano pero no fue seleccionada, le encanta la noche y el after, ella es de mostrar mucho cómo es su vida”, comenzó diciendo la influencer en diálogo con Juan Etchegoyen.

En ese sentido, profundizó su data: “Es muy amiga del hermano de Lamela, el futbolista, lo más llamativo de esta chica y lo que me empezaron a contar es que tiene denuncias por pedofilia, lo que me cuentan es que a ella le mandaban fotos chicos menores de edad y ella se ve que las vendía”.

“A ella le cayó una investigación por corrupción de menores, hay entes en Estados Unidos que se encargan de localizar a personas que hacen esto, me parece gravísimo, y en la tele la han llevado como si nada, ella se hace eco de eso”, agregó Pochi.

Qué dijo L-Gante sobre Anto Pane después de su encuentro en un boliche

“Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche”, dijo el intérprete de la cumbia 420. Y expresó: “Agradezco por el halago de que supuestamente te hice acabar tres veces, pero yo no estuve con nadie”.

De esa manera, Elián Valenzuela admitió haber coincidido con la mediática en el boliche pero descartó que se hayan besado y mucho menos que se hayan ido juntos a seguir la noche en algún lugar más íntimo, como relató la joven. (Fuente: m1)