Camila Mateo

El gualeguaychuense de 39 años Gerardo Maciel vivió una situación que afirma que jamás imaginó que le ocurriría. Desde 1995 patina y, de hecho, cuenta que ha participado de competencias nacionales de patín en Buenos Aires representando a Gualeguaychú.

El martes por la tarde, se encontraba circulando con su novia y su hijo por la calle 25 de Mayo porque debían hacer unas compras para el niño. De acuerdo al relato de Gerardo, la mujer y el pequeño se desplazaban en bicicleta y él en patines, ya que su bici se encontraba rota.

En este punto aclaró que no tiene auto, sino que siempre se traslada en vehículos sustentables porque tiene que ver con su filosofía de vida.

Mientras transitaban por la reconocida calle céntrica, a la altura de Perón, un agente de tránsito motorizado les cortó el paso y provocó que el menor no pueda frenar a tiempo y chocara contra la moto. Esto provocó que la situación se torne tensa y comiencen algunos intercambios.

De acuerdo a la denuncia que hizo el patinador ante la Jefatura de Policía, en ese momento el agente de tránsito comenzó a amenazarlo con que llamaría al Comando.

“Sin presentarse, ni decirme ningún tipo de normativa y articulado, me dijo que debía retener los patines, mi molestia fue su accionar porque había provocado todo esto y no fue capaz de pedir disculpas ni accionar de otra manera más cordial en presencia del menor que estaba muy angustiado. A esto es que él me incita a que yo reaccionara de forma violenta”, retrató la denuncia.

La familia siguió su desplazamiento seguida de cerca por el agente en su moto y se detuvo en la plaza San Martín donde Gerardo se sacó sus patines. En ese momento, señaló el patinador, el personal de tránsito rodeó la plaza y comenzó a llamar a los policías de la Jefatura para que detengan al ciudadano mientras incautaban los rollers y hacía la multa.

Ante estos hechos, el gualeguaychuense decide realizar la denuncia por la situación vivida y dirigirse a la Dirección de Tránsito al otro día, donde tuvo muchos inconvenientes para resolver el problema.

En este sentido, Gerardo comentó que “me están haciendo muy difícil recuperar mis patines, para mí son como una extensión de mi persona, por lo que me angustia mucho toda esta situación”. Y agregó: “Cuando comenté lo de las amenazas en Tránsito, me dijeron que no tenían como comprobarlo y que podía ponerlo en el libro de quejas”.

“Cuando hablé con el Juez de Faltas justo se cortó la luz en esa oficina, me ponían trabas para que no hiciera el proceder. Le entregué la denuncia en mano al director de Tránsito, Oscar Navone”, cuenta en relación a los hechos sucedidos.

En tanto, Gerardo continúa sin sus patines, y para recuperarlos debe pagar una multa aproximadamente 14 mil pesos, el equivalente a 200 litros de combustible.

Al respecto, el patinador advirtió que está viendo con una amiga abogada lo que supone la palabra “restricción” para justificar por qué le parece que no debería pagar la multa.

Sobre la experiencia vivida, Gerardo opinó: “Soy un patinador que ha corrido carreras representado la ciudad, en Buenos Aires, en carreras nacionales. Banco el transporte autosustentable, porque para mí esto de cuidar el ambiente es una filosofía de vida. Sin embargo, en Gualeguaychú que se dice una ciudad verde, casi todos los medios de transportes sustentables, con excepción de las bicis, están prohibidos”.

Organizan una colecta de firmas para derogar la polémica ordenanza

Desde la organización “Gualeguaychú en Bici”, se comenzó a través de la plataforma digital Change.org una colecta de firmas para presentar ante el Concejo Deliberante, y pedir que se derogue la ordenanza que limita la circulación en patines y skates, a la cual caracterizan de “arcaica” y “antigua”.

Leandro Carraza, referente de la agrupación de cicloactivistas cuenta los motivos de la iniciativa: “Vemos que sus fundamentos van en contra de todos los principios e ideas que dan sustento a nuestra organización, porque es una ordenanza que está basada en un paradigma autocentrista, que ve a la ciudad como un espacio donde solo pueden transitar los autos, cuando en la realidad y en el día a día, la gente se mueve y usa el espacio público desde diferentes maneras, como pueden ser el caminar, andar en bici, u otros medios alternativos como el skate”.

“La vía publica debe ser un espacio democrático y equitativo y nuestra ciudad tiene que generar en el futuro generar un propuesta que promueva el uso de la bici y desincentive el uso desmesurado de los medios a combustión”, expresó.

No es la primera vez que “Gualeguaychú en Bici” comenzó una junta de firmas de estas características, ya lo hizo en dos ocasiones anteriores: Una para que el municipio avance en un plan para impulsar la movilidad en bici, y otra para que en el plan de repavimentación de la ruta N° 20 contemple la construcción de una bicisenda.

En tanto, aspiran a conseguir 200 firmas que serán presentadas la semana que viene para que se comience con la derogación de la ordenanza que restringe la circulación en patines, patinetas y skates en la vía pública.