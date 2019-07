El peculiar homenaje a Alex y Charlotte Caniggia en La Rural

Los mediáticos y polémicos hijos del ex futbolista Claudio Paul Caniggia no solo recibieron una mención especial muy particular, sino que se impusieron ante nada más y nada menos que la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner para conseguirla.

Héctor Eyherabide, chacarero de la Cabaña Santa Cecilia de Trenque Lauquen, Buenos Aires, es el dueño de los primeros dos ejemplares vacunos de la raza Shorthorn que nacieron durante la exposición que se lleva a cabo en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo, y en diálogo con la periodista Silvina Chediek en Radio Nacional, reveló que por decisión de sus hijos tuvo que ponerle el nombre de los dos mellizos mediáticos a los terneros.

“Se llaman Charlotte y Alexander, pero soy un admirador de Caniggia padre por su paso por Boca Juniors y la Selección Argentina”, indicó el productor agropecuario, que también explicó que los nombres de los hijos del ex futbolista lograron ganarle a dos términos peculiares que utilizó la ex jefa de Estado días atrás y que causaron mucho revuelo.

terneros-caniggia-0731-760584.jpg

“Mis hijos son los que están cargo de esta actividad. También hubo una especie de disputa con una encuesta para ver si le poníamos Pindonga y Cuchuflito”, explicó Eyherabide en referencia a los dichos de Cristina durante la presentación de su libro Sinceramente en la ciudad de Mar del Plata, más allá de que los Shorthorn no sean una segunda o tercera marca. Entre risas, el chacarero también aclaró que los dos terneros no serán alimentados a champagne, la bebida predilecta de Charlotte.

La raza Shorthorn es originaria de la región noreste de Inglaterra, y llegó a la Argentina en 1826 a través del toro Tarquino. Cabe destacar que Charlotte y Alex no fueron los únicos homenajeados por la Cabaña Santa Cecilia, ya que bautizaron a otro ternero como De Rossi por el mediocampista italiano que se sumó al plantel de Boca Juniors.