Mientras el Mundo River se prepara para que el jueves Marcelo Gallardo dirija su último partido en el club ante Banfield en El Monumental, el entrenador hizo una inesperada solicitud para su despedida: pidió no ser homenajeado, ni recibir una plaqueta, ni menciones especiales en la cancha.

El pedido se da luego de tomar la difícil decisión de dar un paso al costado del cuadro que le construyó una estatua, por la mala racha de resultados que tuvo su olvidable segundo ciclo, siendo la gota que derramó el vaso la derrota contra Vélez en el Estadio José Amalfitani, la tercera al hilo por el Torneo Apertura.

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado", declaró el Muñeco en el video en el que comunicó su salida, dedicando sus palabras a la hinchada.

Lo cierto es que si bien Gallardo no quiere reconocimientos oficiales, será el propio público el que, a pesar del mal momento que vive el Millonario, se encargará de hacerle saber al entrenador el cariño que le guarda aunque los resultados no lo hayan acompañado como en su primera etapa.

El director técnico, que ya dirigió su última práctica en River Camp ayer por la tarde, se encargará del entrenamiento vespertino de hoy en El Monumental y dará la lista de convocados de cara al cruce con el Taladro, para ella, no se esperan ni mayores novedades ni sorpresas para reemplazar a los lesionados.

Fuente: TyC Sports