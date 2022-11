“No nos callamos más”. Esa frase forma parte de la lucha de las mujeres desde hace unos años y sirve para poner en relevancia y hacer público diversas denuncias por acoso y abuso. También le sirvió a la periodista y abogada Tamara Bezares, para acusar a Esteban Trebucq, su compañero de Crónica TV.

Es que el sábado en la tarde, durante el programa que el Pelado conduce en la señal de noticias, la columnista hablaba sobre cómo podía impactar el bono en las jubiladas y jubilados que cobran la mínima y de qué manera les serviría para enfrentar la inflación que asola al país.

La letrada hablaba sobre el aumento para jubilados y pensionados, cuando el Pelado la cruzó. Ella le dijo: “Le informo todos los días las medidas sociales que no llegan…”. Fue ahí que el conductor la interrumpió y le lanzó: “Pará, pará, ¿cuál es el periodismo impopular? Te estás metiendo en un club que yo domino y capaz que vos no. Pará”.

Entonces, Bezares le respondió: “Nos están mirando por el bono”. Y el peladó retrucó: “Vos no sabés por qué nos están mirando. Contestame: ¿cuál es el periodismo impopular? No lo entiendo. Explicame”. Entonces la panelista dijo: “Te lo defino desde mi punto de vista. Todos los días desde las seis de la mañana hasta las 22 estoy informando cuestiones que no les llegan a los jubilados. Y lo hacemos gracias a una pantalla como Crónica que se preocupa porque la información le llegue a los demás. Eso es hacer periodismo, eso es periodismo de abajo. Nos ocupamos justamente de informar a los que no tienen una PC en la cual acceder. Ese es el periodismo que milito”.

A modo de sorna, el Pelado le contesto: “¿Periodismo de abajo o periodismo de arriba? ¿Cuál es el de arriba? Bueno, no importa… Te metés en un lugar que no conocés, no importa. Pará Tamara, el periodismo no festeja, ni aplaude de nada. Si vos querés festejar, hacelo, no tengo ningún tipo de problemas. Pero los periodistas estamos para otra cosa. ¿Me entendés lo que te digo? Los periodistas estamos para otra cosa. Lo único que milita nuestra profesión es la verdad y los datos. Si vos querés militar otra cosa, te banco… Pero no podés tener divergencias”.

Cuando ella le dijo: “No voy a discutir sobre periodismo”, Trebucq lanzó, violento: “Sí, porque no sabés”. Y Bezares le explicó con altura: “Vos sos la voz especializada. Yo tengo mi concepto de lo que yo hago y creo que puedo ayudar a un montón de gente. Y tengo la pantalla de Crónica”. Por último, el Pelado le dijo: “Perfecto. Te banco. Pero no te metas a teorizar sobre el periodismo porque no sabés”. Después de eso, se fue del estudio. Insólito.

Dicho video fue subido por Bezares a sus redes sociales y escribió: “A quienes me preguntan por lo que pasó ayer, esto viví. #nonoscallamosmas”. En Twitter, la publicación tuvo más de 2000 retuits y superó los 10 mil Me gusta. Muchas celebridades tomaron la denuncia mediática de la panelista para acusar a Trebucq de misógino y machirulo.

Una de ellas fue Verónica Lozano, quien citó el tuit de Bezarez y agregó: “Muy bien Tamara! Con respeto y altura tuvo q defenderse del #delsueñodelclub. Agotador...”. En tanto, Luli Trujillo, conductora de C5N, le respondió a Bezares: “Solo cuando una tiene en claro lo que representa y lo que no quiere representar puede tener semejante templanza. ¡Te abrazo fuerte, Tamara!”.

Por su parte, Nati Jota también le respondió: “Uf qué incómodo de ver. Vos una reina, te admiro, yo me ponía a llorar”. En tanto, Nancy Pazo también citó el tuit de Tamara y le escribió: “Felicito tu templanza. El un irrespetuoso y sobre todo un amateur. Porque irse del estudio es lo menos profesional que vi en mucho tiempo”.

