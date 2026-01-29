La peor noticia se confirmó en la noche de este miércoles. El joven de 23 años oriundo de Urdinarrain que volcó en la Ruta 20 perdió la vida en el Hospital Centenario .

Luego de estar desde el viernes en la Terapia Intensiva del efector, este miércoles por la noche sus lesiones fueron irreversibles y terminó perdiendo la vida por muerte cerebral.

Se trata de la segunda víctima fatal de la localidad vecina en la Ruta 20 en los pocos días que lleva el 2026, ya que 7 días atrás se lamentó el fallecimiento de Martina, la joven de 16 años murió tras 17 días en terapia intensiva luego de un siniestro en la mencionada ruta.

El parte policial del siniestro

En horas de la madrugada del viernes, siendo aproximadamente las 05:45, personal de la Comisaría Urdinarrain fue alertado tras un llamado telefónico, que informaba sobre un despiste y vuelco ocurrido en Ruta Provincial N° 20, a la altura de la localidad de Escriña.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un vehículo Renault Sandero, el cual se encontraba volcado sobre su techo en la banquina Este. El rodado era conducido por un joven de 23 años de edad, oriundo de Urdinarrain.

De acuerdo a las huellas observadas en la calzada, se pudo establecer que el vehículo circulaba en sentido Urdinarrain–Gilbert, y que por causas que se tratan de establecer, al ingresar a la primera curva el conductor habría perdido el control, cruzándose de carril y despistando, para luego colisionar contra un árbol.

Como consecuencia del siniestro, el conductor y único ocupante quedó atrapado en el interior del habitáculo, por lo que se comisionó personal de Bomberos Voluntarios para realizar las tareas de extracción, como así también personal de emergencias médicas, quienes procedieron en primera instancia, al traslado del joven al Hospital local de Urdinarrain, luego debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Finalmente este miércoles, se conoció la triste noticia de su fallecimiento.