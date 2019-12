"El Pepo" se quebró, lo tienen que operar y podría regresar a su casa

El Pepo fue categórico al ser consultado sobre sus respuestas con respecto a lo sucedido con los dos amigos que perdieron la vida cuando viajaban a la Costa Atlántica el 20 de julio para dar un show: "nadie me guioniza, me voy a hacer cargo de lo que me tenga que hacer cargo" dijo el cantante, quien acaba de sufrir un accidente dentro del penal, mientras jugaba al fútbol con otros compañeros.

Esa noche el artista sufrió politraumatismos y debió ser internado en el hospital municipal San Roque, mientras que dos de sus tres acompañantes perdieron la vida. Los análisis realizados al cantante dieron como resultado que esa misma noche había consumido alcohol antes de subirse a la camioneta.

Pepo

"Lo único que espero es poder abrazar a la familia de los chicos y compartir el dolor que ellos sienten porque yo también siento el dolor por la muerte de mis amigos", sostuvo el cantante antes de ver al psiquiatra.

Por estas horas se está definiendo si "El Pepo" podrá acceder a la prisión domiciliaria ya que este jueves será operado en la clínica La Trinidad de Ramos Mejía y sus abogados están solicitando que la recuperación se pueda llevar a cabo en su casa, donde podría esperar el juicio.

El cantante está imputado por la muerte de su representante, Ignacio Abosaleh, y del trompetista Nicolás Carabajal, quienes viajaban en la camioneta Honda CRV junto a la corista Romina Candia, quien sufrió lesiones.

Este lunes, el músico usó su red social Instagram para hablarle a los familiares de los fallecidos en un mensaje extenso y cargo de dolor: