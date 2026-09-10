Bastián Icardo, el pequeño gualeguaychuense de 11 años que fue becado por el Manchester City, ya comenzó a entrenarse como futbolista del conjunto inglés, junto a chicos de su misma categoría que fueron seleccionados en las distintas capacitaciones que el club realizó en diferentes partes del mundo.

El jugador de Juventud Unida recibió la beca luego de ser elegido MVP del campus que se llevó a cabo el año pasado en el predio de Ferro Carril Oeste. El pasado lunes viajó rumbo a Inglaterra acompañado por su mamá y el martes arribó a Manchester para comenzar esta experiencia.

Durante ocho días, Icardo tendrá la posibilidad de entrenarse como un jugador de la cantera del Manchester City, conocer las instalaciones del club y compartir actividades con jóvenes futbolistas de distintos países que también fueron seleccionados por la institución.

Además, el pequeño gualeguaychuense podrá conocer algunos de los estadios más emblemáticos del fútbol inglés. Entre ellos estará Old Trafford, donde el próximo domingo tendrá la posibilidad de presenciar en vivo una nueva edición del clásico de Manchester entre el United y el City.