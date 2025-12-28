El periodista David Kavlin fue internado de urgencia tras sufrir dos infartos, pero se encuentra fuera de peligro, luego de que le colocaran dos stent.

Según se supo Kavlin sufrió el primero de los ataques cuando se encuentra haciendo actividades en su club y de inmediato fue trasladado en una ambulancia a una clínica de San Isidro.

Durante el traslado, el periodista a cargo del noticiero de Canal 9 sufrió el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar y al llegar al centro asistencial fue operado de urgencia para colocarle dos stents.

Allegados a Kavlin y la cuenta de x.com de LAM señalaron que se encuentra estable y fuera de peligro tras la intervención.

El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como mejor Panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro "(Nos gritan) Judíos de Mierda".

Fuente: NA.