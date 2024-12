Marcelo Longobardi fue despedido de Radio Rivadavia tan sólo dos días después de denunciar al aire que recibía aprietes y alimentó las versiones de censura del gobierno.

El periodista que supo liderar la franja matutina de la radio durante dos décadas fue desplazado con el argumento de que reside en Miami y tenía bajo rating.

Longobardi es muy crítico del gobierno de Milei y llegó a decir que el presidente "va a terminar arruinando las ideas liberales en el altar de la imbecilidad".

Desde Radio Rivadavia dijeron que no reciben aprietes y que decidieron no renovar el contrato de Longobardi porque no cumplió con la presencialidad, lo que les complicaba el streaming, y además tenía bajo rating.

La respuesta de Longobardi a la carta documento que le mandaron las autoridades de la emisora fue elocuente.

"Rechazo por improcedentes e intempestivos todos y cada uno de los términos de su Carta Documento 47542640 sellada el 17 de diciembre de 2024, por la cual se pretende infundadamente dar por terminada nuestra relación contractual. Como todos los días, mañana me conectaré para conducir mi programa de la misma manera en que lo he venido haciendo hasta ahora, en forma habitual. En caso de que Uds. me lo imposibiliten hago reserva de iniciar las acciones legales que correspondan", respondió Longobardi.

Como sea, también se habla de la posible salida de Radio Rivadavia de Viviana Canosa, otra feroz crítica del gobierno de Javier Milei y podría sumarse a la programación Esteban Trebucq, uno de los periodistas más cercanos al Presidente.

