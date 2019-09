El periodista Luis Novaresio presentó a su novio con un emotivo mensaje

El empresario inmobiliario Braulio Bauab compartió, a través de la sección de historias de su cuenta, una dulce postal del periodista y conductor de La Red y América posando junto a un estético cartel de madera que reza una simple y tierna consigna: "amor".

En la biografía de esa misma red social, Bauab se define como una persona enamorada, un apasionado por su trabajo y padre de una hija: Vera.

Los rumores sobre una posible relación amorosa de Novaresio comenzaron cuando hizo un llamativo discurso en los Premios Martín Fierro de Cable al ganar en la categoría de “Mejor Conductor”, en el que le dedicó el galardón a una persona diciendo “Para vos, que te amo”.

Posteriormente a sus palabras en la gala de APTRA, el periodista le aseguró a Jorge Rial y Marcela Tauro que “iba a hablar de todo” antes de fin de año cuando visite Intrusos (América), pero luego dio marcha atrás en una entrevista que le brindó a Florencia de la Ve en Flo

“Yo estoy muy bien pero hay que resolver este tema de la dedicatoria. Yo estaba seguro que el premio lo ganaba Sergio Lapegüe porque se lo re merece y como esa era una de las últimas ternas, me relajé. Tomé un toque de vino pensando que no ganábamos, y cuando escuché dije: ‘Uy, ¿ahora qué digo?’. Me terminé olvidando el nombre de mi productor general y al final eso no fue ninguna declaración de amor”, explicó Novaresio respecto a su discurso en los Martín Fierro, asegurando que nunca habló de su vida privada porque a su familia le molesta su perfil de persona pública en los medios de comunicación.

“A mi familia le jode la notoriedad y lo hemos hablado muchas veces. ‘Mirá, está todo bien con tu trabajo, pero a mí no me interesa’, y entonces he respetado esta historia”, le indicó el conductor de Debo decir (América) y Luis Novaresio entrevista (A24) a De la Ve la semana pasada.