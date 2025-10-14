Este martes 14 de octubre a las 19.30 horas, en la Casa De Deken, se presentará el libro “Testimonios, conversaciones y relatos inéditos con personalidades nacionales e internacionales”, del reconocido periodista argentino Osvaldo Logares.

La actividad incluirá una charla y debate abierto al público, con entrada libre y gratuita, en la que se abordarán temas vinculados al ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y las experiencias del autor durante más de cinco décadas de trayectoria.

Publicado por el Grupo Argentinidad y la editorial Desiderata, el libro reúne entrevistas, relatos y conversaciones con figuras destacadas del ámbito nacional e internacional, entre ellas René Favaloro, Jorge Luis Borges, el Papa Francisco, Diego Maradona, Astor Piazzolla, Juan Manuel Fangio, Carlos Menem, Juan Domingo Perón, y la Reina Máxima Zorreguieta, entre muchos otros.

A través de estas páginas, Logares comparte su testimonio como cronista y testigo de los últimos cincuenta años de historia argentina y mundial.