En una presentación efectuada hoy ante la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA diputados del Peronismo Federal solicitaron SE INICIE FORMAL INVESTIGACIÓN POR CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS CONTRA “BILLETERAS DIGITALES INTEROPERABLES” Y “OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS” POR CONDUCTAS VIOLATORIAS DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.



En esa línea el diputado por Entre Ríos Guillermo Michel, señaló que: “El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos (luz, gas, alquiler) consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y que hacen?; se endeudan para comprar alimentos. El problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar. Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”.



La presentación busca que desde la Autoridad Nacional de la Competencia se analice la conducta de las 91 billeteras digitales y los 687 proveedores no financieros (mutuales y cooperativas) autorizados por el BCRA para operar y se desglose: (i) el historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) que cobraron, (ii) un análisis respecto de las entidades que estuvieron por sobre y por debajo de la media y de la mediana y (iii) un informe los índices de morosidad y ratios de endeudamiento de cada una.



Además, se solicita se designe un cuerpo pericial de economista e informáticos de la ANC a fin de que audite los algoritmos de asignación de crédito y análisis de scoring implícitos en las aplicaciones de las denunciadas, determinando si utilizan datos transaccionales no financieros para discriminar precios o imponer tasas excesivas basadas en la falta de alternativas del usuario.



¿Qué puntos se piden investigar?



CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS CONTRA “BILLETERAS DIGITALES INTEROPERABLES” Y “OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS” POR CONDUCTAS VIOLATORIAS DE LA LEY Nº 27.442 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ARTICULO 36 DE LA LEY Nº 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ARTICULOS 3º (estabilidad monetaria, estabilidad financiera y desarrollo económico) Y 4º INC. “H” (protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia) DE LA LEY Nº 24.144 (CARTA ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA) Y DE LOS ARTICULOS 10 (Abuso de derecho) Y 11 (Abuso de posición dominante) DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Legisladores que firmaron la presentación

Guillermo Michel

Victoria Tolosa Paz

Ernesto “Pipi” Ali

Kelly Olmos

Emir Félix

Pablo Yedlin