La oposición definió avanzar en un pedido de citación en el Senado de la Nación contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, luego de la información que brindó el funcionario días atrás acerca del destino de reservas de oro pertenecientes al país.

En el pedido que ingresó hoy y que es empujado por la senadora Juliana Di Tullio y Martín Soria, ambos del PJ, con el acompañamiento del bloque, se pide la citación con carácter de “urgente” al titular del BCRA a las comisiones para que brinde nuevas explicaciones ante las comisiones correspondientes del Senado para “brindar informes detallados, verbales y documentados sobre el traslado y la localización de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024”.

En el listado de consultas que los senadores “exigen” que Bausili vaya a explicar dónde se encuentran el “⁠Destino y custodia: Fechas de traslado, empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, lugar exacto de depósito, cantidad de lingotes y responsables de la evaluación de su calidad”. Asimismo, que explique las ⁠“condiciones contractuales y rendimientos: Plazos, beneficios acordados para el país, responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones”.

Un punto fundamental que también está estudiando la auditoría es el de riesgo de embargos, por lo que piden que explique “si el Estado argentino o el BCRA recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros”.

Luego también solicitaron explicaciones sobre las razones por las que en la memoria y los Estados Contables del 2024 y 2025 “omitieron precisar la cantidad, valuación, localización y riesgos de la operatoria, y si dicha omisión contraviene las Normas Contables Profesionales Argentinas y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / NIC 1)”.

Por último, quieren que lleve las actas de Directorio o actuaciones administrativas dictadas para la tramitación del envío del metal precioso.

El pedido es consecuencia de los dichos del titular del BCRA hace unos días, en donde, por primera vez, explicó que las reservas en oro que fueron retiradas de las arcas de la entidad financiera se encuentran en un banco en Suiza y que todo ese proceso había sido auditado por la Auditoría General de la Nación.

Un día más tarde de la exposición de Bausili, Di Tullio señaló que esa información no era cierta, que las 13 toneladas en lingotes de oro se encuentran en Inglaterra y que el funcionario mintió. “Todos saben que el oro de los argentinos está en el Bank of England en Londres, pero Bausili le miente a los argentinos y a los senadores y senadoras de la Nación”, dijo Di Tullio.

Pero el titular del Banco Central no sólo habría mentido respecto al destino de los lingotes de oro, sino que su explicación respecto del rol de la AGN también dejó un manto de duda. En esa línea, según el titular del organismo que realiza las auditorías, Juan Manuel Olmos, las expresiones del funcionario darían a entender que se realizaron y se aprobaron y que eso no sucedió.

Bausili dijo en su presentación que tanto los balances 2023, 2024 y 2025, así como el movimiento del oro, “fue auditado por la AGN”. Olmos explicó que “los balances 2023 y 2024 sí, pero el resto no. Además, el movimiento del oro es una auditoría separada que recién ahora se puede hacer porque antes no entregaban la información”.

En ambos casos, las palabras del presidente del Banco Central, quien hizo referencia a que se había armado una “novela” respecto del destino de las 13 toneladas de oro, están en duda. Pero en lo que tiene que ver con la auditoría, eso es algo que todavía no sucedió como consecuencia de lo que Olmos llamó “la negativa del BCRA a brindar información”.

Mientras tanto, en el oficialismo buscan acelerar el tratamiento de la modificación de la Carta Orgánica con el fin de lograr atornillar a Bausili a la silla del Banco Central, ya que uno de los artículos que busca aprobar es que para despedir al presidente de la entidad hacen falta los dos tercios de ambas cámaras.

Es en ese sentido que el oficialismo llamó a Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14 horas con la intención de ir al recinto el jueves y aprobar definitivamente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.