La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria lleva adelante, para todo el personal municipal, la capacitación obligatoria en la Ley Nacional 27.592 “Ley Yolanda” sobre ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático.

La norma, sancionada en 2020 y que lleva el nombre de la Dra. Yolanda Ortiz –primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973–, busca que cada decisión que se tome desde el Estado incorpore la perspectiva ambiental como eje transversal. No se trata de un curso más: es una obligación legal que apunta a transformar la gestión pública hacia prácticas responsables y sostenibles.

Durante 2025, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria ha estado brindando la capacitación de manera gratuita a todo el personal del Gobierno de Gualeguaychú poniendo a disposición el material completo que incluye cinco módulos específicos:

-Uso sostenible del agua

-Residuos y economía circular

-Energía

-Biodiversidad

-Cambio climático

El contenido está adaptado a la realidad de Gualeguaychú e incluye información concreta sobre el origen del agua potable de nuestra ciudad (Río Gualeguaychú y pozos), los planes de monitoreo del río y los arroyos, los circuitos de recolección diferenciada de residuos, los días de retiro de orgánicos/húmedos y secos, y las acciones cotidianas que cada agente puede realizar para reducir el impacto ambiental.

La capacitación es de cumplimiento obligatorio para todo el personal y quienes no la realicen sin causa justificada incurrirán en falta grave, pudiendo recibir sanciones disciplinarias y ser publicados los incumplimientos, tal como lo establece la propia ley.

Puede interesarte

Desde la Subsecretaría se invita a todos los agentes a completar la capacitación lo antes posible. El material ya se encuentra disponible en formato digital y se están coordinando instancias presenciales y virtuales durante todo el año.

Ley Nacional 27.592 “Ley Yolanda”

La Ley Yolanda es una normativa nacional que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todas las personas que trabajan en la función pública, con el propósito de incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible en el ejercicio de sus funciones.

Su nombre rinde homenaje a Yolanda Ortiz, quien en 1973 fue designada como la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, y que dedicó su vida a promover una visión integral y responsable del vínculo entre el ser humano y el ambiente.

La ley tiene como objetivos principales garantizar la formación obligatoria en temas relacionados con el ambiente, el desarrollo sostenible y el cambio climático para los empleados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos sus niveles jerárquicos.

A través de esta capacitación se busca que los funcionarios y empleados públicos comprendan la importancia de integrar la perspectiva ambiental en la formulación e implementación de políticas públicas, reconociendo la transversalidad de las problemáticas ambientales en todas las áreas del Estado.

La norma establece que las capacitaciones deben ser brindadas de manera gratuita por los organismos del Estado y prevé sanciones para quienes se nieguen a realizarla sin causa justificada, considerándose tal negativa una falta grave que puede derivar en sanciones disciplinarias y publicación de los incumplimientos.