“No tengo la menor duda de que el mejor para poder gobernar Gualeguaychú es Martín Roberto Piaggio. No quiere decir que los otros sean peores o mejores sino que está más capacitado, el que se ha preparado más el este tema y es el que está más preparado para ejercer esa función”. Con estas palabras el secretario de Poder Popular y uno de los referentes del piaggismo, Cristian Crespo, indicó sobre los planes del PJ local para que sea el secretario de Salud, Ambiente y Desarrollo Social el único candidato a intendente en las próximas elecciones.

“Nosotros pensamos en la responsabilidad que tiene que tener una persona a partir del 11 de diciembre, porque nosotros no pensamos en ganar elecciones sino en poder gobernar una ciudad como Gualeguaychú”, agregó

“Sólo hubo cuatro o cinco que sintieron que la figura de Martín Roberto no los convocaba. Pero eso ya lo resolvimos porque se charló, se conversó y se encapsuló, y ahora están todos adentro y nadie dijo que se iba si Martín Roberto es candidato”, reafirmó sobre cómo se tomó hacia dentro del piaggismo la decisión de que Martín Roberto suceda en la intendencia a Martín Esteban.

“Nosotros vamos a hacer todo lo posible para gobernar de nuevo la ciudad durante cuatro u ocho años más", argumentó.

Sobre la posibilidad de que su compañera de fórmula sea la actual viceintendenta Lorena Arrozogaray, Crespo sostuvo que hay grandes posibilidades de que eso suceda: “Ella puede ser compañera de fórmula de Martín Roberto. Puede serlo por su capacidad, porque lo que ha hecho lo ha hecho muy bien y porque confiamos plenamente en ella, pero la verdad es que todavía ni se ha hablado al respecto.

En lo que respecta a la fecha de las elecciones, el Secretario de Poder Popular afirmó que prefiere que vayan desdobladas a las nacionales: “Cuando van juntas, usualmente las elecciones se presidencializan, pero cuando van desdobladas las personas piensan más en las personas que va a gobernar su ciudad.

Piaggio gobernador

Crespo también habló sobre la precandidatura a la Gobernación del intendente Martín Piaggio, y reconoció que el candidato final saldrá de una PASO provincial.

“Estoy seguro que se van a jugar una PASO moderada, acordada, en donde todos los candidatos se puedan sentar y se los escuche. Estoy seguro que ni Enrique Cresto, ni Adrián Bahl ni nadie que se presente para la Gobernación va a hablar mal de Martín Piaggio, y viceversa”, adelantó de manera tal de dar la pauta de que dentro del PJ no habrá daño por fuego amigo.

“Está ese código, de acordar, de decir ‘por lo menos no nos peguemos entre nosotros’, porque después de la PASO vamos a tener que enfrentar a un candidato a la gobernación que está posicionado”, sostuvo sobre el candidato de Juntos por el Cambio Rogelio Frigerio.

¿Davico si o Davico no?

“Tengo entendido que Palito Davico no se podría presentar, por la Constitución de la provincia, para ser candidato en Gualeguaychú. Vos tenés que residir en el lugar del que vas a representar, no tener solamente un domicilio. Una cosa es tener domicilio, y otra es residir”, sostuvo cuando se le preguntó por la candidatura del intendente de Pueblo Belgrano para la municipalidad de Gualeguaychú.

Aun así y con el supuesto impedimento legal, Crespo manifestó que Davico sería el candidato más fuerte de la oposición, pero no más fuerte que el del PJ.

“A Davico le va a ser muy difícil, más que nada por cómo ha llevado adelante durante su gobierno. Nosotros, por la impronta de nuestra gestión, creemos que para continuar con este proyecto claramente tiene que ser alguien propio bien propio, no hay de otra posibilidad, no veo a otros sosteniendo los programas sociales que nosotros tenemos, más que nada por una cuestión ideológica, que hace que no tengan la capacidad para poder ver que, por ejemplo, el tema de inseguridad no se soluci9ona poniendo cámara ni poniendo un centro de monitoreo, sino con políticas de inclusión, como hicimos nosotros con la colonia de vacaciones, donde brindamos herramientas para que a la hora de que los tienten, los chicos puedan decir que no”, argumentó.