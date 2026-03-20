El Producto Interno Bruto (PIB) de la Argentina mostró un avance interanual del 2,1% en el cuarto trimestre (octubre-diciembre), y de esta manera cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%.

En la medición desestacionalizada la actividad económica avanzó 0,6% respecto del tercer trimestre del año. De esta manera, el único trimestre que terminó en terreno negativo fue el segundo, al haber anotado una leve contracción.

-Primer trimestre: 1%.

-Segundo trimestre: -0,1%.

-Tercer trimestre: 0,6%.

-Cuarto trimestre: 0,6%.



El informe que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que el mayor impulso interanual vino de las Exportaciones, con un 10,9%. En cuanto al resto de los sectores de la actividad destacaron Intermediación financiera (17,2%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y Pesca (10,6%).

Con respecto al incremento trimestral crecieron las Exportaciones (5%) y el Consumo privado (1,7%). A contramano se ubicó el Consumo público (-1%) y la Formación bruta de capital fijo (-2,8%).

El presidente Javier Milei se refirió al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total de 2025 y apuntó, una vez más, contra los “empresaurios” y “políticos chorros”.

“Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... ¡MAGA!”, posteó en su cuenta oficial de X.

El Jefe de Estado citó un tuit de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien también destacó los principales puntos del crecimiento económico.

Minutos después, utilizó la misma vía para referirse a los datos desestacionalizados del PIB, y volvió a mencionar al mismo sector.

“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico... Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...”.

Fuente: NA