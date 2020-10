El picante cruce de Chino Darín con una seguidora que lo criticó por su foto desnudo

"Dale mecha, foto by Úrsula", expresó el actor junto a la postal súper artística en blanco y negro que, en menos de 15 horas, ya superó los 150 mil me gusta. Sin embargo, no todos se sintieron cómodos con el posteo.

Fastidiosa, una usuaria apuntó fuerte contra la actitud del actor y le avisó que lo dejaría de seguir. ¿El motivo? "Tu novia y vos todo el tiempo en pelotas. Ya sabemos que están en buen estado y que tu novia es la flaquita de La casa de papel, Chinito. Gracias, me aburrí, no te sigo más", le comentó.

Lejos de quedarse en el molde, el artista le contestó sin filtro y redobló la apuesta. "Si que yo haga lo que quiero te sirve, al menos, para hacer lo que vos querés, me parece bien. Es la idea. Hay que hacer lo que se nos canten las pelotas u ovarios según el caso", remató.