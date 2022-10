Gonzalo Higuaín, que acaba de anunciar su retiro del fútbol profesional, fue un grandísimo futbolista que dejó su huella en Europa y que también fue pieza clave de la Selección Argentina durante muchísimos años. Es imposible de comprobar, pero tanto el Pipita como Sergio Agüero, Angel Di María y hasta Carlos Tevez habrían tenido aún más cartel de no haber sido contemporáneos de Lionel Messi.

Sin embargo, la grandeza de Higuaín no alcanzó a satisfacer el paladar negro de algunos que tal vez no fueron ni son ni una décima de exitosos que el ex River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea.

Fueron muchos quienes no le perdonaron, con una crueldad inusitada, las ocasiones que desperdició en las finales del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y de las copas América de 2015 y 2016 ante Chile que jugó con la Selección Argentina. Como si fuera sencillo estar, simplemente, allí. Tanto es así que la figura del futbolista surgido en River terminó siendo, para los siempre valientes anónimos de las redes sociales, en sinónimos de memes.

"¿El abuso en redes sociales? Nunca va a cambiar. Yo lo único que pido o que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o publicar algo, porque no saben el daño irreparable que generan en las personas. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse, de hablar", arrancó Higuaín todavía tocado luego de leer la carta con la que agradeció a todos lo que acompañaron en su carrera en una emotiva conferencia de prensa.

Y siguió: "Yo lo he sufrido en primera personas, me ha dolido, pero tuve una familia atrás que me sacó adelante. Hay muchos que no pueden hacerlo. Cinco segundos atrás de una computadora arruinan personas, porque los guapos anónimos van a existir toda la vida. El 90% de los niños sufren eso y no lo cuentan. Entonces creo que parte más de la educación de la casa, que otra cosa, porque si tu hijo hace eso, también puede sufrir eso. Las buenas noticias no venden, lo que vende es lastimar a la gente.Ojalá que sí (cambien las cosas), pero lo dudo".



Días atrás, Higuaín había hablado largo y tendido de la problemática. Fue después de convertirse en anfitrión de la Selección Argentina que hizo escala en Miami durante su gira por Norteamérica, donde coleccionó triunfos ante Honduras, en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Florida, y Jamaica, en Nueva Jersey.

Ante una consulta del periodista Gustavo López, en el programa F360 de ESPN, el Pipita fue contundente. “Te contesto con una pregunta. Como se naturalizó el meme, la cargada o la burla, la gente lo ve y lo consume, eso se instala, por ejemplo, en las casas y los padres y madres no son conscientes de que sus hijos pueden ser víctimas de ello... o causantes. A mí se me pedía un tiempo, que respire, pero, ¿por los goles errados o por todo lo que se produjo con lo otro?”.

En ese sentido, reveló sus padecimientos por los ataques virtuales que sufrió y que lo obligaron, incluso, a replantear su carrera.

"No era que no estaba disfrutando por los goles errados, sino que no disfrutaba por toda la repercusión de lo que estamos hablando. El bullying, la crítica feroz, está a la orden del día y es normal, la sufren millones de personas que no lo comunican y se convierte en una carga que puede producir la muerte. La gente no toma conciencia de eso, el hecho de cargar en cualquier ámbito deportivo, en un supermercado, ustedes en la prensa, hay muchos niños que no lo cuentan por miedo y toman una decisión drástica”, remarcó.