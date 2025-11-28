El Consejo Provincial se reunió este jueves en la casa partidaria “de modo mixto, virtual y presencial”, con la participación de 14 de sus miembros y encabezado por el presidente del órgano partidario, José Cáceres.

Allí, “por amplia mayoría de votos de los presentes, se decidió separar de sus cargos en el Consejo Provincial las compañeras Carolina Gaillard y Carina Domínguez, a quienes se notificó en el mismo acto al estar presentes para su derecho a defensa”, se informó desde el Partido Justicialista entrerriano.

En el análisis del pedido de sanciones se concluyó que “resulta una responsabilidad insoslayable e impostergable sancionar a quienes, integrando este cuerpo, decidieron ir contra la propuesta del Partido Justicialista”. Se llegó a esa determinación “luego de un profundo debate y teniendo en cuenta la cantidad abrumadora de pedidos en su contra”, se remarcó.

A Gaillard se le cuestiona haber participado en las últimas elecciones por fuera de la estructura partidaria, como candidata a senadora por la Lista Ahora 503; a Domínguez, haber apoyado la lista encabezada por Héctor Maya, que compitió con el sello del Partido Socialista.

Más pedidos de sanción

Durante el encuentro se dio tratamiento a las notas ingresadas con pedidos de sanciones a afiliados y afiliadas del partido, que fueron dirigidas al Consejo y al Tribunal de Disciplina. Se informó que dichas notas “solicitan analizar la conducta y faltas de quienes decidieron ir por fuera de la propuesta electoral que integró el Partido Justicialista de Entre Ríos, y de esa manera resultaron funcionales a los intereses de la alianza conformada por el gobernador Frigerio y el presidente Milei en la provincia”.

“Consideramos que esa acción es en sí misma una afrenta a nuestro partido y una falta grave a nuestra Carta Orgánica, a lo que se agrega, en algunos casos particulares, la saña irracional o motivada por intereses inconfesables con que se atacó como principales enemigos en la contienda electoral a nuestros candidatos y nuestro Partido”, se expresó desde el PJ.

En ese sentido, se detalló que “hasta la fecha ingresaron una decena de notas de diferentes departamentos con la firma de afiliados, afiliadas y dirigentes, que fueron puestas a consideración de este Consejo. A su vez, sin bien no se realizaron por la vía formal correspondiente, también merece la atención la importante cantidad de pedidos de sanción realizados por redes sociales y otros medios electrónicos, dirigidas al Partido o a integrantes del Consejo”.

Son señalados en esos pedidos de sanción Ana Carolina Gaillard, Héctor Maya, Carina Dominguez, Domingo Daniel Rossi, Silvio Fabián Farach y Federico Olano, entre otros. El Consejo dio diferente tratamiento a unos y otros “atendiendo a que los motivos para las sanciones son variados”, se indicó.