El "Plan B" de Thelma Fardín para que Juan Darthés sea juzgado por violación

El objetivo ahora de las abogadas de Fardin es evitar que el delito quede impune, dada la dificultad de lograr que Brasil acceda a extraditar al actor. “En los hechos, ahora esto pasa a un juez. Es él quien va a tomar una decisión: darle vía al pedido de captura o no. Tendrá que informarlo a las autoridades brasileras y ahí tenemos un tema. Brasil, por principio constitucional, no extradita a sus nacionales. Entonces aquí, él se tendrá que presentar frente a la Justicia de Nicaragua y, si no se presenta, tendremos que continuar por otras vías”, anticipó la abogada Sabrina Cartabia.

En su momento, el abogado defensor de Darthés, Fernando Burlando, había advertido que su defendido se pondría a derecho en caso de que la denuncia por violación avanzara en Nicaragua. Sin embargo, el letrado se encuentra de vacaciones y todavía no explicó cuál será el accionar de su cliente, de cara a este avance en materia penal.

En caso de que no se ponga a derecho, las abogadas de Fardin tienen un “plan b”. ¿En qué consiste? La fiscalía, con el apoyo explícito de la defensa, le pediría formalmente al juez de la causa que se libre un exhorto a Brasil solicitando que Darthés sea juzgado en ese país por el delito de abuso sexual. Con esto, las abogadas esperan evitar las “dilaciones” que saben vendrán por parte del actor y conseguir que sea juzgado sí o sí. “Es un delito que no puede quedar impune”, aclaró con contundencia Cartabia.

“Estamos en este momento hablando con las personas que son las especialistas que nos están apoyando del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que justamente están haciendo las averiguaciones para ver cuál sería el camino institucional más correcto, porque imagínate que esto lo tenemos que tramitar desde Nicaragua”.

