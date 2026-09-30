El Gobierno de Gualeguaychú continúa fortaleciendo el trabajo del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) a través de la articulación con instituciones y espacios de la ciudad que cuentan con trayectoria en el abordaje y acompañamiento de personas atravesadas por consumos problemáticos.

Bajo la premisa “Ver, escuchar, acompañar”, la propuesta busca visibilizar los diferentes espacios que integran esta red y facilitar a la comunidad información sobre los lugares a los que puede recurrir en busca de escucha, orientación y acompañamiento.

En este marco, “Hay Salida”, de la Iglesia Hay Vida en Jesús, forma parte de esta articulación, sumando su trabajo a la red que se construye junto al PPAA y otros actores de la comunidad.

El espacio funciona el primer y tercer sábado de cada mes, a las 15:30 h, en el SUM Don Pablo, ubicado en Los Algarrobos entre Aguirre y Goldaracena.

Quienes necesiten información o quieran acercarse al espacio pueden comunicarse al 3446-321814, además de concurrir durante los días y horarios establecidos.

La articulación con instituciones que ya desarrollan tareas vinculadas con esta problemática permite ampliar las posibilidades de acompañamiento y generar una red con diferentes espacios de referencia para quienes atraviesan situaciones relacionadas con los consumos problemáticos y sus entornos.

Desde el PPAA se continúa trabajando para vincular y visibilizar los recursos existentes en Gualeguaychú, promoviendo el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones de la comunidad como parte de un abordaje integral de los consumos problemáticos.