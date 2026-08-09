Desde el Municipio informaron sobre el avance de los trabajos en el Cuadrante N°1 del plan de asfaltado de 150 cuadras. Como parte de los mismos, comenzó el proceso de desmonte en el tramo de la calle Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín, una superficie de 1027,50 metros cuadrados.

Estos trabajos consisten en la excavación y retiro de material de un sector para rebajar el nivel del terreno, a fin de lograr una base plana, firme y uniforme lista para colocar la nueva estructura asfáltica.

Por otra parte, en el resto de las arterias de los demás Cuadrantes continúa el chequeo de las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta.

Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

La obra se enmarca en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determina que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.