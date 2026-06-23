Durante el pasado fin de semana, el equipo de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Gualeguaychú participó de un nuevo encuentro comunitario en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio San Francisco.

La actividad, coordinada de forma conjunta con la Iglesia Universal, forma parte de las acciones territoriales del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) organizadas para brindar acompañamiento continuo a las familias de la zona.

La jornada central estuvo ligada a la campaña de abrigo denominada “T-Ayudo”, una iniciativa que permitió acercar prendas de vestir y calzado a los vecinos que lo necesitaban ante las bajas temperaturas.

En paralelo, los chicos y las familias que asistieron compartieron una merienda y disfrutaron de juegos y entretenimientos pensados para generar un espacio de recreación e integración vecinal.

El operativo incluyó también la opción de acceder al servicio gratuito de corte de cabello para los presentes, sumando una atención práctica y directa para los participantes de la jornada.

Asimismo, los profesionales que integran el PPAA dictaron una charla informativa centrada en la importancia del cuidado personal, los hábitos de vida saludable y la construcción de entornos preventivos frente a los consumos problemáticos, abriendo un espacio de diálogo y escucha con los asistentes.