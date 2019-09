Una de las voces que ha sido muy crítica de la política de tierras del Municipio, que se hizo oír con mayor fuerza en el marco de la discusión de la sobretasa para los terrenos considerados ociosos, es la del arquitecto Domingo Carrazza.

Ahora, el excandidato a intendente por el espacio vecinalista Gualeguaychú entre Todos reapareció en la escena pública para sentar posición y cuestionar enfáticamente el Plan de Reordenamiento Urbano, en el que viene trabajando la gestión desde 2016.

“Hace dos años y medio que vienen trabajando en esto, con gente de afuera y equipo técnico interno, y no ha participado nadie, ni siquiera los concejales. El Plan de Reordenamiento Urbano es una medida autoritaria que no ha sido consensuada con la ciudad”, cuestionó Carrazza, quien consideró que “con esto pueden perjudicar enormemente a mucha gente como Bossi”, en referencia a los dueños del terreno usurpado en el barrio Quijano, declarado de “interés y utilidad pública” por el Concejo Deliberante, y que se pretende expropiar.

“No hay una forma metodológica más allá de que los sectores que van a ser beneficiados o perjudicados participen. No se trata de un reglamento o una 'politiquita' (sic), es una decisión de la economía local para adelante, como lo es la Carta Orgánica en otro sentido”, expresó en ElDía desde Cero.

“Yo no invalido la participación vecinal –continuó–, es la primera gran participación; después viene la institucional, en la que participan las ONGs, los clubes, etc.; y después, la profesional, donde está el Concejo Consultivo, etc.; luego la decisional, que se da cuando tengamos concejales súper empapados en esto”, reclamó el referente del espacio que a partir del 10 de diciembre estará representado en el Concejo Deliberante por el médico y escritor Luis Castillo.

Por otro lado, si bien reconoció “buenas intenciones” de parte de quienes trabajaron en el desarrollo de este Plan de Reordenamiento Urbano –básicamente se trabajó en ello desde el Secretaría Hábitat a cargo de Ricardo Delvecchio–, adelantó malos resultados.

“Creo que en el fondo persiguen buenas intenciones, no creo que sean conscientemente perversos”, indicó, aunque dijo que “cuando vas a le letra chica te das cuente que se hace un manejo discrecional, parcial y siempre a favor del Ejecutivo”. Porque “el gobierno busca manejar todo: la comunicación, la tierra y la economía”.

“Lo dije hace un año: esto no es un proyecto de ciudad sino un proyecto de poder político exacerbado”, disparó Carrazza.

