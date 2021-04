Thank you for watching

El futbolista había compartido una foto junto a su esposa y uno de sus perros en la que se los ve sentados en el pasto. "Con mi perro y mi perra", expresó Mauro, refiriéndose a Wanda y a su mascota de la misma manera.

Entonces, la red social le eliminó el posteo porque iba en contra de sus reglas y lo consideraba ofensivo. Lejos de quedarse en el molde, Mauro compartió a través de sus stories de Instagram la captura del mensaje que le envió la plataforma avisándole que le había borrado la foto.

Junto a la postal que decía "Tu publicación infringe nuestras normas comunitarias", Icardi añadió burlones emojis.