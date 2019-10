El polémico y discriminador exabrupto de Alex Caniggia, tras el anuncio de casamiento de Claudio con Sofía Bonelli

“Esto me parece desagradable total. Quién carajo se casa conociendo una mina en 6 meses, no te da la cabeza. Tiene que estar más quemado que no sé. Los dos están quemados del bocho. Mi viejo está quemadísimo para hacer estas pelotudeces que hace”, comenzó Alex, en un audio que le envió a Nosotros a la Mañana.

“Esto es para joder a mi vieja. Mi viejo de la nada de repente es re cholulo, da notas y aparece en revistas. ¿Se acuerdan lo que era mi viejo? No hacía ninguna nota, nada y de repente, ¡pum! ahora es el más cholulo del mundo con la otra, con la villera. Cualquiera esto, lo que hace es de mala persona, lo hace para joder a mi vieja. Son dos ridículos”, completó el mediático, furioso.