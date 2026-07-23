La Justicia de Gualeguaychú prorrogó por otros 20 días la prisión preventiva del sargento de Policía Mariano Corvalán, imputado por el delito de tentativa de homicidio agravado contra su esposa, Carolina Huck. La medida fue resuelta este jueves durante una audiencia de coerción encabezada por el juez Mauricio Derudi.

Corvalán permanece alojado en la Unidad Penal N° 9 mientras la Fiscalía espera el resultado de una serie de estudios médicos para determinar si puede continuar detenido en una unidad carcelaria sin que ello implique un deterioro de su estado de salud. En las últimas semanas fue sometido a una tomografía computada y evaluaciones de un psiquiatra, un neurólogo y un médico legista. El informe conjunto de esos profesionales será clave para definir las condiciones de su alojamiento.

La investigación ya fue elevada a juicio y ahora resta que el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú fije la fecha del debate oral. La intención de la Fiscalía es que el acusado llegue al juicio privado de su libertad. De ser hallado culpable, enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.

Durante la etapa investigativa, las pericias psicológicas y psiquiátricas no lograron establecer con certeza si Corvalán está en condiciones de afrontar un juicio de varias jornadas. Por ese motivo, el juez de Garantías Ignacio Telenta había solicitado que los especialistas se expidieran sobre el tratamiento de rehabilitación que debería seguir antes del debate.

El caso conmocionó a Gualeguaychú el 24 de agosto de 2025. Según la investigación, Corvalán disparó con su arma reglamentaria contra Carolina Huck en la vivienda que compartían en la zona de Gutenberg y La Rioja. Luego llamó al Comando Radioeléctrico para pedir una ambulancia y, antes de la llegada del personal policial, intentó quitarse la vida de un disparo.

Ambos sobrevivieron tras permanecer internados en grave estado en el Hospital Centenario. Corvalán sufrió una severa lesión en el rostro y perdió un ojo, mientras que Huck padeció una lesión medular que le provocó paraplejia, con parálisis permanente de ambos miembros inferiores.

En su declaración ante la Fiscalía, la docente de Educación Especial relató que la discusión previa al ataque estuvo vinculada a problemas económicos y a diferencias sobre su carga laboral y la crianza de la hija que tienen en común. La instrucción de la causa ya concluyó y el expediente quedó a la espera de la realización del juicio.