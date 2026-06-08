El Polideportivo Norte tuvo una gran noche de boxeo amateur que reunió a deportistas de distintos puntos de la provincia y volvió a posicionar a Gualeguaychú como una plaza relevante para el desarrollo de la disciplina. La velada fue organizada por el Team Dulche del Club Camioneros, fiscalizada por la Comisión Municipal de Box y contó con la supervisión de la Federación Entrerriana de Box.

“El deporte cumple un rol fundamental en la construcción de una comunidad más integrada, saludable y con mayores oportunidades para nuestros jóvenes. Cada disciplina aporta valores, hábitos y herramientas que trascienden el ámbito competitivo. Desde el Gobierno Municipal acompañamos y fortalecemos estas iniciativas porque entendemos que invertir en deporte es invertir en desarrollo humano, inclusión y calidad de vida para toda la comunidad”, expresaron desde la Dirección de Deportes.

La actividad comenzó a las 22:15 del viernes y se extendió hasta la 1:35 del sábado, en una jornada que ofreció combates de gran intensidad y un muy buen marco de público. Uno de los momentos más destacados de la noche llegó en la pelea de semifondo, donde la campeona entrerriana Julieta Gatti, representante del Club Camioneros, ratificó su gran presente al imponerse por fallo unánime a María Rojas, de Federal. La boxeadora local dominó las acciones y no dejó dudas ante los jurados, consolidando su lugar entre las principales exponentes de la categoría en la provincia.

En el combate de fondo, correspondiente al título provincial vacante hasta 60 kilogramos, Leandro Núñez, de Concordia, superó por fallo unánime a Jeremías Castillo, también del Club Camioneros. Tras tres asaltos intensos y de alto nivel competitivo, el concordiense se quedó con el cinturón provincial.

La cartelera también dejó otros resultados destacados. Marcelo Espíndola, de Dogo Boxing La Cuchimarra, venció en las tarjetas a Eric Córdoba, de Concordia. Luego, Thiago Miranda superó por puntos a Alexander Ramírez. En el tercer combate de la noche, Alexander Malavert, de Unión del Suburbio, derrotó a Brian Muñoz, de Gualeguay. Más tarde, Jesús de la Concepción se impuso por fallo unánime ante Catriel Álvarez, del Club Camioneros.

La única definición anticipada de la velada se produjo en el quinto combate, cuando Dylan Ojeda, de Concordia, derrotó por RSC a Juan David Dellagiustina, de Camioneros, a los 1 minutos y 25 segundos del segundo asalto.