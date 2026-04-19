El gimnasio municipal del Polideportivo Norte albergó anoche una atractiva velada de boxeo amateur, organizada por el Dogo Boxing, a cargo de Juan Carlos Martínez.

El combate de fondo tuvo como protagonista a Tiziano Hermosilla, quien se impuso por puntos ante el puntano Leonel Barroso. De esta manera, repitió el triunfo que había conseguido el año pasado en la final de los Juegos Evita, en la categoría hasta 63 kilogramos, y se adjudicó el título interprovincial en disputa.

Mientras que, en el semifondo, Ayrton Araujo, campeón argentino juvenil en la categoría hasta 56 kilogramos, superó por puntos a Yamil Barroso, otro representante de la delegación puntana.

Todos los resultados

Juan Vílchez (San Luis) venció por puntos a Gonzalo Weber (Urdinarrain)

Aron Oroz (San Luis) venció por puntos a Alexander Malaver (Gimnasio Unión del Suburbio)

Axel Armoa (Buenos Aires) venció por puntos, en fallo dividido, a Tobías Melgar (Dogo Boxing)

Marcelo Espíndola (Dogo Boxing) venció por puntos a Alexander Ramírez (Camioneros)

Valentín Romero (San Luis) venció por puntos a Juan David Dellagiustina (Camioneros)

Catriel Álvarez (Camioneros) venció por puntos a Alan Lucero (San Luis)

Paulina Centurión (Dogo Boxing) venció por puntos a Agustina Velázquez (Concordia)

Jesús De La Concepción (Gimnasio Sarmiento) venció por puntos a Misael Navarrete (San Luis)

Semifondo

Ayrton Araujo (Camioneros) venció por puntos en fallo unánime a Yamil Barroso (San Luis)

Pelea de fondo

Tiziano Hermosilla (Dogo Boxing) venció por puntos en fallo unánime a Leonel Barroso (San Luis) y se quedó con el cinturón interprovincial en disputa.