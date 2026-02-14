El Polideportivo Norte fue escenario anoche del primer festival de boxeo de la temporada local, con combates masculinos y femeninos. El cierre estuvo a cargo de Julieta “La Tuti” Gatti y el semifondo tuvo como protagonista a Jeremías “El Eléctrico” Castillo.

Gatti superó por puntos a María “La Pampita” Rojas de Federal en tres intensos rounds, en tanto que, también en fallo de los jurados, Castillo perdió ante el bonaerense Diego Leguizamón.

En los combates preliminares, Fernanda Espíndola (Concordia) derrotó a Uma Ballesteros, boxeadora que representa al club Sarmiento, Alex Malaver, del gimnasio de Unión del Suburbio, venció a Alejandro Cáceres de Concordia.

Betiana Vidoz (Federal) se impuso en las tarjetas a Ailen Valenzuela de Camioneros y Juan David Della Giustina, representante del club Camioneros, le ganó a Esteban Szmagalski de Los Charrúas en fallo de los jurados.

Mientras que, por RCS (nocaut técnico), Simón Martínez, del gimnasio de Sarmiento, superó a Thiago Rodríguez de Concepción del Uruguay y Eric Córdoba (Concordia) derrotó a Thiago Covato (Sarmiento).