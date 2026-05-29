El próximo domingo 31 de mayo, desde las 11 horas, el Polideportivo Norte de Gualeguaychú será sede por primera vez de una fecha de la Liga Provincial de Handball Mayores organizada por la Federación Entrerriana de Handball (FDEH), en una jornada que reunirá a delegaciones y jugadores de distintos puntos de la provincia.

La actividad contará con la participación de alrededor de 80 jugadores y jugadoras pertenecientes a clubes de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria y Gualeguaychú, consolidando al Polideportivo Norte como uno de los espacios deportivos más importantes de la ciudad para el desarrollo de competencias provinciales.

En la fecha se disputarán cuatro encuentros correspondientes a la Liga Provincial, con Juventud Unida de local frente a equipos entrerrianos en una fecha que promete gran nivel deportivo y una importante convocatoria.

La programación será la siguiente:

11 horas – Femenino

Capuchinos (Concordia) vs. 25 de Mayo (Victoria)

12.30 horas – Masculino

Paracao (Paraná) vs. Capuchinos (Concordia).

14 horas – Femenino

CPEF (Concepción del Uruguay) vs Ferrocarril (Concordia)

15.30 horas – Masculino

Juventud Unida (Gualeguaychú) vs CPEF (Concepción del Uruguay)