El pasado sábado 15 de agosto, el Polideportivo Norte fue sede de una nueva velada de kick boxing, organizada por Oroño Team y Dojo Serpiente Gualeguaychú, que reunió a competidores de distintas localidades del país.

La jornada comenzó a las 20 horas y contó con peleas profesionales, amateurs y exhibiciones en las modalidades kick boxing, K1 y Muay Thai. Participaron representantes de Buenos Aires, Zárate, Luján, General Rodríguez, Campana, Chajarí, San Salvador, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Villa Paranacito y Gualeguaychú.

En la pelea de fondo, el representante local Lucas Molina se impuso ante José De la Pasión, de Chajarí. Por la Copa Low Kick, Juan Gabriel Oroño, de Gualeguaychú, cayó ante Joaquín Solís, de Concepción del Uruguay.

También por Low Kick, Archuvi, de Buenos Aires, venció a Cabral, de Gualeguay; David Riesgo, de Buenos Aires, se impuso ante Valentín Ríos, de Gualeguaychú; y Francisco Villarreal, representante local, derrotó a Genaro Hurgós, de Buenos Aires.

La competencia se desarrolló con una importante concurrencia de público, que acompañó los distintos combates durante la noche.

La actividad contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes y la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad, que trabajaron junto a la organización durante el desarrollo del evento.