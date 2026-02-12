Bajo la organización del Team Dulche del club Camioneros, el gimnasio del Polideportivo Norte será escenario de la primera velada de boxeo en la ciudad del 2026, con las presentaciones de púgiles locales y también de otras localidades de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires.

Julieta “La Tuti” Gatti enfrentará a María “La Pampita” Rojas, de Federal, en el combate de semifondo, mientras que la pelea estelar tendrá como protagonistas al crédito local Jeremías “El Eléctrico” Castillo y a Diego Leguizamón, de la localidad bonaerense de Monte Grande.

La velada comenzará a las 21.30 horas y contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo.

Todos los combates

Rubén “El Charito” Maciel (Los Charrúas) vs. Alexander Ramírez (Camioneros).

Ailén Valenzuela (Camioneros) vs. Betiana Vidoz (Federal).

Juan David Della Giustina (Camioneros) vs. Esteban “El Siberiano” Szmagalski (Los Charrúas).

Uma “La Demonia” Ballesteros (Sarmiento) vs. Fernanda “La Furia” Espíndola (Los Charrúas)-

Alex “Firu” Malaver (Unión del Suburbio) vs. Ale Cáceres (Concordia).

Thiago Covato (Sarmiento) vs. Erick “El Terrible” Córdoba (Concordia)-

Julieta “La Tuti” Gatti (Camioneros) vs. María “La Pampita” Rojas (Federal).

Jeremías “El Eléctrico” Castillo vs. Diego Leguizamón (Monte Grande).