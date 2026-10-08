El Polideportivo Norte cuenta con un nuevo sector destinado a la práctica de Beach Vóley, desarrollado a partir del trabajo conjunto entre distintas Áreas del Gobierno de Gualeguaychú para sumar alternativas deportivas de acceso libre en la ciudad.

El predio sumó dos canchas reglamentarias situadas junto a la cancha de Hockey sobre Césped. El proyecto demandó tareas integrales de preparación de suelo, relevamiento técnico, excavaciones, instalación de la infraestructura correspondiente y volcado de arena.

Las labores de acondicionamiento estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano, mediante la Dirección de Deportes, con la colaboración de las áreas de Planeamiento, Obras Públicas, Higiene Urbana, Espacios Verdes y Herrería.

El espacio se estrenó durante las finales provinciales de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026, disputadas en la ciudad los días 24 y 25 de septiembre. Tras el certamen, la infraestructura quedó formalmente incorporada a la oferta permanente del Polideportivo Norte.

Aquellos clubes, instituciones o equipos interesados en coordinar turnos para entrenamientos y actividades de la disciplina pueden dirigirse a la sede de la Dirección de Deportes (Urquiza 1066) o presentarse directamente en el Polideportivo Norte.