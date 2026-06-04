El Polideportivo Norte abrirá sus puertas este viernes, desde las 22, para una nueva velada de boxeo amateur que tendrá como plato fuerte la disputa del título entrerriano vacante en la categoría hasta 60 kilogramos.

El representante local Jeremías “El Eléctrico” Castillo, del Club Camioneros, se medirá ante el concordiense Leandro Núñez en el combate que cerrará la noche.

La programación se completa con otras siete peleas amateurs, entre las que se destaca el duelo femenino entre Julieta “La Tuti” Gatti y la federalense María Rojas.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la sede del Club Camioneros, ubicada en Goldaracena 932.

Todos los combates

Julieta Gatti (Camioneros) vs. María Rojas (Federal)

Catriel Álvarez (Camioneros) vs. Jesús De la Concepción (Sarmiento)

Juan David Della Giustina (Camioneros) vs. Dylan Ojeda (Concordia)

Brian Muñoz (Gualeguay) vs. Alexander Malaver (Unión del Suburbio)

Solange Jiménez (Boxing Dogo) vs. Agustina Velázquez (Concordia)

Marcelo Espíndola (Boxing Dogo) vs. Eric Córdoba (Concordia)

Alexander Ramírez (Camioneros) vs. Thiago Miranda (Concordia)

Título Entrerriano (hasta 60 kg)

Jeremías Castillo (Camioneros) vs. Leandro Núñez (Concordia)