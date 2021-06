“¿Vieron qué lindo es escuchar a los futbolistas?”, preguntó el Pollo, después de entrevistar a Néstor Ortigoza, que vuelve a San Lorenzo. En medio de esas palabras, el conductor aprovechó para darle duro y parejo al actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca, a quien acusó de impedir que el defensor Marcos Rojo le diera una entrevista al programa.

Embed Sigue el pase de facturas de Vignolo a Cascini.pic.twitter.com/DxDet8atbZ — Diego Borinsky (@diegoborinsky) June 2, 2021

“Me dio pena que ayer no vino Marquitos Rojo. Iba a venir Marquitos Rojo”, dijo el Pollo. Enseguida, pícaro, se sumó Oscar Ruggeri: “Me dijiste que venía, ¿qué le pasó?”. El conductor le respondió: “Aparentemente, no sé si el técnico o quienes manejan el fútbol de Boca le dijeron que no. Es entendible, son decisiones, diría alguien por ahí”. La frase estuvo dirigida al técnico, Miguel Ángel Russo, quien usa como muletilla el “son decisiones”.

Entonces, Ruggeri le respondió: “Entiendo que son decisiones, pero hay jugadores y jugadores. Si estoy grande, no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Si estoy en un club, no voy a ir a incendiar ese club; si firmé contrato y quiero estar ahí, es porque lo decidí yo. No tengo por qué no sentarme con cualquiera de ustedes, mirarlos a la cara, y responderles lo que yo quiero. Estamos hablando de tipos de Selección, tipos grandes. No hablo de los chicos, pero ya a los grandes, de tanta experiencia, ir y decirles, ‘no vayas a hablar con éste...’ Me parece raro...”.

Embed Vignolo tirándole a Cascini temporada 4 capitulo 7 pic.twitter.com/l5Kvn5LHDb — #SenseiCloss (@ClossMoments) June 8, 2021

Entonces se sumó, Sebastián Domínguez, el otro panelista del programa deportivo: “Tiene más que ver con declaraciones que ha habido de algunos futbolistas. No sé si es un problema con nosotros, sino más bien por declaraciones que por ahí se pasan del límite, como las de Toto Salvio o Zárate en su momento. Ortigoza respondió todo lo que tenía que responder, fue sincero sin poner en posición incómoda al club. Tiene que ver con lo que pasa con Boca, que cada vez que habla alguien termina dejando un título”.

Enojado, Vignolo apuntó contra Cascini, con el que está enojado desde que se fue de 90 minutos de fútbol, donde trabajó durante una década como panelista: “El jugador, muy respetuoso, pidió disculpas, él venía. Ojalá se pueda hacer la nota en otro momento. Hubiese sido un lindo testimonio. Estaba almorzando ayer, ya había hablado con la producción, se le acercó Raúl Cascini y le dijo: ‘No vayas’. Rojo fue muy respetuoso”. Primera bomba.

Embed Vignolo vs Cascini. La historia continua.... y mas en el lunes en el VAR SEMANAL. pic.twitter.com/8MX9jVPoo5 — Pecheadas Legendarias (@pecheadas) May 7, 2021

Ruggeri entonces le preguntó: “¿Pero ¿quién fue? ¿Raúl toma la decisión o le habrán dicho a Raúl?”. Y el Pollo le contestó: “No sé si es el entrenador el que toma la decisión, y el entrenador habla con Cascini y pasa el mensaje. No sé. Si están compitiendo, en plena Copa Libertadores, lo entendés. Rojo venía, pero le dijeron que no”. Ahora venía la otra bomba.

“Es muy extraño, quiero pensar que no somos nosotros. Imaginate en el vestuario, Riquelme sentado, y yo voy y le digo: ‘No vayas a este programa’. ¿Qué pasa?”, firmó la hipótesis Oscar Alfredo. “Se arma”, le siguió el tren el conductor. “Muchachos, no hagan lo que no les gustaba a ustedes, sigan pensando como cuando eran jugadores... Sigan así, ¿qué es lo que cambia? ¿Va a hablar algo de lo que no quiera hablar? ¿Le va a hacer daño a Boca?”, cerró Ruggeri, apuntando a Riquelme.