Hace unas semanas, Benjamín Vicuña tuvo que viajar de urgencia a Chile debido al delicado estado de salud de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot. El actor se mostró abatido en varios móviles que brindó y evitó hablar del tema. Sin embargo, en sus redes sociales, les pidió a sus seguidores que le envíen buenas energías para la pronta recuperación de su papá. Hoy, el artista confirmó la peor noticia.

"La verdad es que no la está pasando bien. Viajó de urgencia porque su papá, que está enfermo, empeoró. Estaba con respirador y ahora fue intubado. Lo que tuvo fue una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo”, contó Yanina Latorre en LAM, días atrás.

La relación del actor con su padre se vio dificultada durante varios años y recién hace poco pudieron recomponerla. Tanto Juan Pablo Vicuña Parot como Isabel Luco Morandé, se separaron cuando Benjamín solo tenía 4 años. Ambos rehicieron su vida y volvieron a casarse. En el caso del empresario, contrajo matrimonio con la hija de Augusto Pinochet y esto no le habría caído nada bien al artista.

Por otro lado, en varias oportunidades, Benjamín contó que su padre no aprobó nunca su carrera y que por eso fue muy difícil el vínculo: "Me costó mi relación con papá. Cuando decidí este camino mi viejo dejó de hablarme durante dos años, casi ni nos cruzamos. Y, por supuesto, me cortó todo tipo de ayuda económica. Claro que mamá estaba siempre ahí, infiltrada con su apoyo solapado".

"Se trataba del Chile pos dictadura, cuando esta profesión estaba teñida de prejuicios. Los fantasmas de la droga, la promiscuidad y la inestabilidad. ¿Cómo me metería en un ambiente donde no conocía a nadie? En mi familia no había un solo artista, ni lejano, nadie con quien consultar. Viví mi elección como un destierro, como un exilio. Pero supe plantarme", agregó.

En sus idas y vueltas al país vecino, el ex de Pampita habló con LAM y se mostró muy triste: "Mi papá no está bien, es lo que te puedo decir. Es un momento difícil pero la familia está reunida y eso es bello a la vez. Pero aquí estoy, volviendo a trabajar como me enseñaron desde muy chiquito".

6 días atrás, Vicuña compartió en su cuenta de Instagram una foto conmovedora, en donde se puede ver como él le toma la mano a su padre, internado, para darle fuerzas. "De la mano, con más fuerza que nunca", escribió.

Ahora, el ex de la China Suárez publicó un desgarrador posteo anunciando la peor noticia, el fallecimiento de Juan Pablo Vicuña Parot. "Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo", escribió junto a una foto de su padre.