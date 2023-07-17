En medio de un total hermetismo por la salud de Wanda Nara, Mauro Icardi compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la conductora y empresaria. Es la primera imagen que suben a las redes desde que se conoció la internación.

En el posteo, el jugador aparece abrazado junto a Wanda, reposando su cabeza en el hombro de él, con un lago de fondo. "Buenos días", dice en la parte superior de la publicación.

El domingo, Mauro le preparó una cena especial a su pareja. En su Instagram, el futbolista publicó un video, donde observa que está prendiendo el fuego para hacer un asado.

Horas antes, en su feed, el jugador colgó algunas fotos de la entrega de los Martín Fierro 2023, ceremonia en la cual Wanda fue reconocida como Revelación por su trabajo como jurado de ¿Quién es la máscara?.

Además, Maxi López llegó al país el domingo por la mañana. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, dijo el exfutbolista que viajó para visitar a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto mientras abandonaba el aeropuerto de Ezeiza.

Por su parte, llegó solo, sin la compañía de su pareja Daniela Christiansson, ni de su su hija Elle, con quienes vive en Londres.