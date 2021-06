“Llegué el 4 de diciembre y no me pude volver más a mi casa de Los Ángeles. Había pautado que a la mitad del certamen me iba a ir una semana, pero por la cuarentena que tenía que hacer a mi regreso no se podía. Entonces me quedé. Llegó un momento en que me enojaba fácil. La pasaba mal. Fue una mezcla. No me estaba yendo bien en el programa, estaba cansado, era un ritmo agotador. Estaba angustiado. Veía que no teníamos fecha del final y yo pensaba: ‘¿Cuándo se termina todo esto?’”, reveló en diálogo con el portal Teleshow.

Es que en Estados Unidos, además de casa y trabajo Gastón dejó a su “familia”: “Mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos”.

Tras mas de medio año sin verse, José vivió la final de Masterchef en su casa, en el país del norte acompañado justamente por Roger la mascota que los acompaña desde hace años y que hasta tiene su propia cuenta en Instagram. Apenas terminó el programa, el joven que también trabaja en los medios, felicitó al actor tras su consagración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaston Dalmau (@gastondalmau)

Sin mediar palabra, José Navarro compartió en sus historias el posteo de Dalmau en el que se lo ve con la chaqueta del programa de Telefe alzando el trofeo. y solo atinó a agregar un gif de dibujos de papel picado, a modo de celebración.

El dueño de Roger es español y desde hace años, al igual que su pareja, reside en California. En sus redes se define como alguien a quien “le encantan las historias poderosas y las excelentes comidas”, pasión que seguro comparte con el actor oriundo de Coronel Suárez y más ahora, después de todo lo aprendido de la mano de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

A su vez trabaja en la parte de medios digitales de la famosa productora de cine Imax. Además, asegura que es alguien que roma “demasiadas fotos de perros” y arroba a su Jack Russell Terrier a quien en las redes define: “Un neoyorquino que vive en Los Ángeles y soy como un motor turbo a reacción en un Mini Cooper”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaston Dalmau (@gastondalmau)

Aunque el español y el argentino no tiene fotos juntos en las redes sociales, tienen constante interacción. En más de una oportunidad José le puso “Me gusta” a las imágenes que compartía Gastón del reality y viceversa. Incluso hace unos días cuando el productor posteó una foto de él con el perro, el ex Casi Ángeles escribió: “Esa última foto es todo”, junto con varios emojis de corazones.

En otras ocasiones se tomaron fotos con Roger y ambos lo arrobaron, aunque en su cuenta el perrito tiene fotos solo nada más. Feliz con el presente de su hijo, Silvia, la mamá de Gastón que ahora está en Coronel Suárez con el resto de la familia, no solo lo felicitó en Instagram tras el campeonato, sino que también sigue a su yerno José, a quien en más de una ocasión le puso “Me gusta” y corazones.